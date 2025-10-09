O cabeça de lista do PAN à Câmara Municipal de Matosinhos, Hugo Alexandre Trindade, defendeu esta quinta-feira a implementação de autocarros escolares gratuitos no concelho para reduzir a poluição ambiental e o trânsito automóvel.

Na reta final da campanha eleitoral para as eleições de domingo, o líder da Comissão Distrital do PAN do Porto explicou que o objetivo seria, numa primeira fase, fazer um teste piloto e, depois, implementá-los no terreno de forma progressiva.

O autocarro escolar gratuito teria uma rota específica, que poderia ser monitorizada pelos pais em tempo real, para que estes saibam onde está o autocarro, ressalvou. Hugo Alexandre Trindade adiantou que, com este autocarro, tiravam-se dezenas de carros da estrada e impulsionava-se o uso de transporte público desde cedo nas crianças.

Todos os dias há congestionamento de trânsito, porque os pais têm de levar as crianças às escolas e geralmente, por cada estudante, é um automóvel, assinalou. E, por dia, são várias as deslocações que são feitas do trabalho e de casa para a escola e vice-versa, apontou.

E isso significa emissão de dióxido de carbono, o que é muito prejudicial para o ambiente, ressalvou o candidato do PAN.

Ainda em matéria ambiental, Hugo Alexandre Trindade quer implementar uma plataforma online para que qualquer pessoa possa, em tempo real, consultar a qualidade da água dos rios e das praias.

Durante esta época balnear, os banhos na praia de Matosinhos foram, por diversas vezes, desaconselhados devido à contaminação microbiológica da água.

O candidato do PAN salientou ainda que, esta plataforma, serviria ainda para monitorizar o arvoredo que existe no concelho para que, dessa forma, as pessoas possam dar ideias e sugestões para as árvores que têm de ser abatidas e substituídas.

Concorrem à Câmara de Matosinhos a atual presidente de Câmara, Luísa Salgueiro, pelo PS, o advogado Bruno Pereira pela Aliança Democrática (AD — coligação PSD/CDS-PP), o vereador da CDU José Pedro Rodrigues, o ex-socialista e vereador independente António Parada, pelo Chega, o ex-presidente do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) Pedro Filipe Soares, Filipe Garcia, pela IL, Diana Sá, pelo Livre, Vasco Martins, pelo ADN, e Hugo Alexandre Trindade, pelo PAN.

O atual executivo é composto por sete eleitos do PS, um do PSD, um independente, um pelo movimento António Parada Sim! e um da CDU.