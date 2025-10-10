O candidato da CDU à Câmara de Faro, Duarte Baltazar, disse esta sexta-feira acreditar na sua eleição no domingo, para que Faro volte a ter no executivo “uma voz comprometida” e que resolva os problemas da população.

“Estamos confiantes de que os farenses reconhecem o trabalho, a seriedade e a coerência da CDU. Nesta reta final de campanha ficámos com a convicção de que é possível eleger representantes”, disse Duarte Baltazar à agência Lusa.

O candidato da coligação dos partidos Comunista Português (PCP) e Ecologista Os Verdes (PEV) acredita que as manifestações de apoio ouvidas durante a campanha eleitoral “se possam transformar em votos e num bom resultado no domingo”.

“O resultado passa por conquistarmos um mandato e voltarmos a ter representação no executivo municipal, em prol de uma mudança de rumo na gestão, com prioridades para as necessidades das pessoas”, referiu.

Duarte Baltazar, advogado e dirigente associativo, centrou a sua campanha em propostas para resolver “problemas estruturais” da cidade, nomeadamente a falta de habitação a preços acessíveis e o estado de degradação de vários espaços públicos.

“São os problemas que mais nos têm sido relatados e que afetam as pessoas, principalmente a habitação, que está com custos incomportáveis para a maioria das famílias de Faro”, realçou.

Entre as principais propostas da CDU destaca-se “a mobilização dos imóveis devolutos, através da posse administrativa e de acordos com os proprietários para arrendamento a custos acessíveis, a requalificação dos espaços públicos, com ações de limpeza urbana, reparação de vias e manutenção de jardins e parques infantis”.

O candidato criticou “a falta de vontade política” dos sucessivos executivos autárquicos para a construção de habitação social e a custos acessíveis, num concelho que “necessita urgentemente entre 1.000 e 1.500 fogos habitacionais”.

“A última grande construção de habitação social no município de Faro remonta a 1990. Até agora foram feitas pequenas construções que não resolvem parte do problema”, referiu.

O candidato sublinhou ainda a necessidade de “reforçar os serviços públicos e valorizar os trabalhadores municipais”, defendendo políticas de apoio ao associativismo cultural e desportivo, à economia local e à proteção ambiental.

A CDU considera que “a atual gestão municipal tem descurado áreas essenciais” e propõe “uma governação centrada nas pessoas, e não nos negócios”.

A presidência da Câmara de Faro, sob gestão do PSD há 16 anos, vai ser disputada no domingo por oito candidatos, com três partidos a concorrerem pela primeira vez: Livre, Volt Portugal e ADN – Alternativa Democrática Nacional.

Duarte Baltazar tem como adversários António Miguel Pina (PS), Adriana Marques Silva (Livre), Cristóvão Norte (coligação “Faro Capital de Confiança” (PSD/IL/CDS-PP/PAN/MPT), José Freitas Oliveira (ADN), José Moreira (BE), Pedro Oliveira (Volt Portugal) e Pedro Pinto (Chega).

Em 2021, a coligação liderada pelo PSD venceu as autárquicas com maioria absoluta, elegendo seis dos nove mandatos, enquanto o PS ficou na segunda posição, garantindo os restantes três eleitos. A CDU ficou em terceiro lugar e o Chega em quarto.

Nas autárquicas de 2021, a CDU alcançou três mandatos para a Assembleia Municipal de Faro e ganhou a Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe.