O Governo português e a embaixada de Israel estão a manter conversas sobre a passagem de mais aviões de combate norte-americanos via Lajes e com destino a Israel, avança o Expresso.

O semanário questionou a embaixada israelita sobre eventuais contactos com o Governo português e a confirmação foi feita por fonte oficial: “Tais assuntos são discutidos em salas fechadas entre as partes”. Antes, o embaixador de Telavive em Lisboa, Oren Rozenblat, já tinha admitido na CNN Portugal que tem falado com o Executivo e com os EUA secretamente sobre o tema.

As afirmações do diplomata surgem depois de o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) ter reconhecido que existiu uma “falha de procedimento” quando três aeronaves norte-americanas fizeram uma escala na base açoriana das Lajes com destino a Israel, sem comunicação prévia ao Governo português.

A comunicação da passagem dos aviões de combate teve parecer favorável da Autoridade Aeronáutica Nacional, que depende do Ministério da Defesa, mas o MNE entendeeu que, mesmo assim, “deveria ter sido reportada ao gabinete” de Paulo Rangel.

O Expresso questionou o Governo, e este continua sem dizer o que fará quanto à passagem de mais material militar para Telavive através dos Açores. Sendo que o Executivo de Luís Montenegro poderá estar perante um dilema — em casos futuros terá que escolher entre a polémica que a aprovação de uma escala como a que aconteceu com os três F-35 terá ou as consequências de recusar essa passagem à administração de Trump.