O cabeça de lista do Livre à Câmara do Porto defendeu esta sexta-feira que apresenta “a única proposta que encara a região como um todo” e, “a 11 horas” do fim da campanha, considera ter passado “uma mensagem clara”.

“Talvez seja esta a mensagem com que devemos ficar para o resto do dia: nós somos a única proposta política que, além de conhecer o território, basear as suas políticas em conhecimento técnico, científico, estruturado e sustentado, encara a região como um todo, que a vê num contexto nacional e num contexto internacional e que se vai bater por ela no Porto, em Gondomar, em Matosinhos, em Vila Nova de Gaia e em todos os outros sítios onde existir uma papoila e onde o Livre estiver”, garantiu Hélder Sousa.

O candidato falava na Praça Carlos Alberto, após uma caminhada pela freguesia de Cedofeita, por onde andou a defender “um Porto para além da Circunvalação”.

“A 11 horas” do fim da campanha eleitoral, admitiu não haver “muito mais que se possa fazer”, mas segue confiante que o Livre passou de forma “clara” a mensagem, relembrando que defende 30% de habitação fora do mercado especulativo e 100 quilómetros de ciclovias.

” Tudo o que nós pedimos são medidas de justiça básica para uma cidade, para garantir o direito de todas as pessoas à cidade, como quando falamos em parques, como quando falamos em hortas comunitárias, como quando falamos em sanitários públicos, por exemplo”, considerou.

Na reta final, Hélder Sousa, acompanhado de vários elementos da sua campanha, assegurou que não estão sozinhos e que “cada pessoa” que for eleita pelo Livre vai representar todos os que se apresentaram como candidatos aos vários órgãos autárquicos da cidade.

Classificando a sua campanha de “excelente”, o candidato disse ter adquirido conhecimento e “feito conhecidos pela cidade”, o que usou para justificar que “é mais ou menos inevitável para todas as pessoas que vivem no Porto que o Livre é uma força política para o futuro”.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas realizam-se no domingo.

AFG // JAP

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