O cabeça de lista da Porto Primeiro (NC/PPM) à Câmara do Porto, Nuno Cardoso, admitiu esta sexta-feira a possibilidade de se coligar no executivo com outras forças políticas, como a coligação PSD/CDS-PP/IL, excluindo Manuel Pizarro (PS).

“Eu nunca me importarei de servir alguém que eu respeite. Agora, há efetivamente um líder com quem eu não ficarei, que se chama Manuel Pizarro, porque o conheço bem e a cidade também”, afirmou Nuno Cardoso.

Em declarações à agência Lusa, numa arruada pelo centro histórico da cidade, no último dia de campanha eleitoral, o candidato disse acreditar que será “a surpresa eleitoral da noite de domingo”.

“Acho que a Porto Primeiro vai ter um grande resultado, porque fizemos uma grande campanha, temos as melhores propostas para a cidade e temos tido um carinho muito aconchegante dos portuenses”, disse.

Nuno Cardoso lembrou as “grandes surpresas, com Rui Rio e Rui Moreira, que ganharam as eleições de forma surpreendente, quando a cidade não estava à espera”.

“E, neste momento, também conto com essa surpresa, porque este reencontro do Nuno Cardoso com a cidade tem sido mesmo muito agradável e é esse espírito, o espírito do dever cumprido. A minha disponibilidade é total para voltar a servir a cidade e os cidadãos, e temos mesmo muito o que fazer”, sublinhou.

Nuno Cardoso considerou que “a cidade tem bons serviços públicos, quer ao nível da universidade, quer ao nível da saúde, com os melhores hospitais do país, mas precisa de uma economia pujante” para poder fixar os jovens que se formam nas faculdades do Porto.

“Queremos que eles fiquem e que consigam constituir a sua família e a sua vida aqui, na cidade que amam. Os portuenses no domingo vão decidir e vão decidir bem”, frisou.

O candidato da Porto Primeiro disse ainda, a propósito de um debates televisivo realizado em Lisboa, para o qual não foi convidado, que “está contra a manipulação e contra esse centralismo de Lisboa, que é um centralismo atávico, que faz com que o país não se desenvolva”.

“Nós estamos a caminhar cada vez mais para a cauda da Europa e não é pela região nem pela população portuguesa. É por um centralismo atávico que tolhe efetivamente o país”, frisou.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.