O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira a imposição de uma sobretaxa de 100% a importações da China, a partir de novembro, em resposta a medidas comerciais “extremamente hostis” de Pequim.
A partir de 1 de novembro — ou até antes, “dependendo de quaisquer ações ou alterações futuras tomadas pela China” — os Estados Unidos imporão “uma tarifa de 100% à China, para além de qualquer tarifa que estejam atualmente a pagar”, afirmou Trump na rede social Truth.
Também no início do próximo mês, adiantou, Washington imporá controlos de exportação a “todo e qualquer software crítico”.
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