Foi uma vitória que não “surpreendeu” Ana Abrunhosa. A candidata independente apoiada pelo PS, Livre e PAN conquistou 42,1% dos votos em Coimbra e venceu este domingo a autarquia, após quatro anos em que o concelho foi governado por José Manuel Silva, da coligação Juntos Somos Coimbra, que se ficou este domingo pelos 37,8%.

Ana Abrunhosa não conquistou, no entanto, a maioria absoluta no executivo camarário. A coligação que junta PS, Livre e PAN obteve cinco mandatos, os mesmos do que a coligação Juntos Somos Coimbra. O Chega ficou em terceiro (8,17%) e conquistou um mandato, ao passo que a CDU sai do elenco de eleitos para a Câmara com 4,78%. Em quinto lugar ficou o Bloco de Esquerda, com 2,86%, cujo cabeça de lista era o antigo dirigente bloquista, José Manuel Pureza.

Aos jornalistas, mesmo antes de os resultados serem divulgada na íntegra, Ana Abrunhosa confirmou a vitória e garantiu que Coimbra “vai mudar de vida e ter mais ambição e mais coragem nas decisões políticas”. A nova presidente da autarquia apontou a habitação como grande aposta da coligação e prometeu combater as “terríveis” assimetrias de Coimbra, colocando a criação de creches, a saúde nas freguesias e a descentralização de serviços também como prioridades.

Discursando para os muitos apoiantes que se juntaram na Rua Visconde da Luz, na Baixa de Coimbra, em frente à sede de campanha, Ana Abrunhosa disse que o seu mandato vai ser marcado pela proximidade e pelo estabelecimento de pontes para resolver os problemas. “Temos de ser muito próximos”, sublinhou a antiga ministra socialista da Coesão Territorial, que não se mostrou surpreendida pela vitória alcançada que colocou fim a apenas quatro anos de governação de José Manuel Silva. “A vitória não me surpreendeu porque a rua falava connosco”, enfatizou.

Salientando que a vitória “é uma grande responsabilidade”, a nova presidente da autarquia quer uma Câmara “de portas abertas para resolver os problemas das pessoas”. Na sua intervenção, Ana Abrunhosa frisou também que o seu programa eleitoral foi elaborado a “ouvir Coimbra” e que a vitória é o resultado de “muitos meses de trabalho”. O trabalho, prometeu a ex-ministra do PS, vai começar “nos próximos dias”.

José Manuel Silva reconhece a derrota: “Parto com a consciência de ter feito o melhor que sabia”

Por sua vez, a candidato da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD, CDS, Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/MPT), José Manuel Silva, assumiu a total responsabilidade por ter falhado a reeleição para um segundo mandato e vincou que deixou em desenvolvimento o concelho que encontrou há quatro anos em declínio. “Naturalmente que assumo totalmente a responsabilidade deste resultado. Não terei sabido comunicar adequadamente o trabalho que esta magnífica equipa foi fazendo, mas é assim mesmo”, referiu.

Numa sala de um hotel da cidade de Coimbra, onde montou o seu quartel-general para as eleições de domingo, o antigo bastonário da Ordem dos Médicos sublinhou que o povo decide sempre sabiamente, desejando “as maiores felicidades” à sua sucessora Ana Abrunhosa. “Estes quatro anos foram particularmente difíceis. Pegámos num concelho em declínio, deixámos um concelho em desenvolvimento. Devemos estar todos orgulhosos do trabalho que foi feito e resta, naturalmente, continuar o nosso caminho, agora de volta às nossas vidas particulares e esperar que Coimbra continue neste ciclo de desenvolvimento.”

“Parto com a consciência de ter feito o melhor que sabia e, sobretudo, com a consciência de que tudo aquilo que foi feito, foi feito graças a uma equipa excecional de gente boa, empenhada, competente, dedicada, que percorreu estes quatro anos de enorme exigência, mas que sai da Câmara Municipal, em termos de poder executivo, com a cabeça levantada”, rematou.