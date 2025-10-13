O socialista Ricardo Leão declarou no domingo vitória por maioria absoluta nas autárquicas em Loures, garantindo que responderá às críticas internas do PS “nos órgãos próprios” e prometendo continuar o “ciclo de progresso” iniciado há quatro anos.

“Sim, não foi uma vitória de pirro. Foi uma vitória absoluta. Não foi poucochinha. Foi uma vitória estrondosa”, afirmou Ricardo Leão.

O autarca socialista foi reeleito este domingo como presidente da Câmara Municipal de Loures, no distrito de Lisboa, com maioria absoluta, obtendo 43,83% dos votos e elegendo seis vereadores.

O segundo partido mais votado foi o Chega, que obteve 20,67% dos votos (dois eleitos), seguindo-se a coligação PSD/CDS-PP, com 14,86% (dois eleitos) e a CDU (PCP/PEV), com 10,97% (um eleito).

Num discurso de vitória contundente, o autarca fez referência a alguns posicionamentos políticos que geraram críticas durante o seu mandato, nomeadamente em matéria de habitação, ressalvando que o resultado eleitoral o legitima a continuar esse caminho.

“Todos temos direitos, mas todos temos deveres aqui em Loures. Continuaremos assim. Um concelho com regras. Esta vitória foi contra muitos ou contra alguns que não sabem do que falam“, criticou, fazendo alusão a algumas críticas internas do PS.

Há cerca de um ano Ricardo Leão esteve envolvido em polémica ao defender o despejo “sem dó nem piedade”, de inquilinos de habitações municipais que participaram nos distúrbios ocorridos na Área Metropolitana de Lisboa, em outubro do ano passado.

Este episódio levou a que vários militantes do PS, incluindo o ex-primeiro-ministro António Costa, criticassem o seu posicionamento político.

Na sequência destas críticas o autarca socialista demitiu-se da liderança da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS.

Mais recentemente, Ricardo Leão voltou a estar sob os holofotes mediáticos devido às demolições de construções precárias no Bairro do Talude.

Questionado pelos jornalistas quanto às críticas internas no partido sobre algumas das medidas que adotou em Loures, Ricardo Leão respondeu que não irá discutir o assunto “na praça pública”, mas na próxima comissão nacional do PS.

“Irei falar sobre essa matéria. Irei dizer aquilo que eu acho, aquilo que foi, aquilo que na minha opinião deverá ser o futuro do partido”, sublinhou.

Além de Ricardo Leão, concorreram à presidência da Câmara Municipal de Loures, Bruno Nunes (Chega), Nélson Batista (PSD/CDS-PP), Gonçalo Caroço (CDU — PCP/PEV), Luís de Sousa (Coligação Livre/BE/PAN), Isabel Elias (MPT), Luís Martins (IL) e João Gomes (ADN).