O presidente eleito da Câmara de Serpa, Francisco Picareta (PS), destacou esta terça-feira o “resultado histórico” dos socialistas neste concelho, o último bastião comunista do distrito de Beja, e elegeu a requalificação da escola secundária como prioridade.

“O resultado em Serpa foi histórico e reflete a vontade de mudança que existe no concelho e é muito gratificante ter recebido uma maioria e um voto de confiança para os próximos quatro anos”, afirmou à agência Lusa Francisco Picareta.

O PS ganhou a Câmara de Serpa, com maioria absoluta, nas autárquicas de domingo, conquistando uma autarquia que foi sempre liderada pela CDU ou por coligações encabeçadas pelo PCP desde 1976, aquando das primeiras eleições após a Revolução do 25 Abril de 1974.

Francisco Picareta disse “encarar o mandato com muita ambição, dedicação e vontade de melhorar o concelho” e revelou que a primeira medida a ser tomada será assegurar financiamento para as obras de requalificação da Escola Secundária de Serpa.

“Houve uma oportunidade perdida, há uns anos, que a [então] governação da autarquia resolveu não aceitar, mas queremos realizar essa obra e garantir o financiamento para que seja efetuada. É uma obra estruturante para o concelho”, destacou.

O presidente eleito definiu também como prioridades a reorganização dos serviços municipais, a requalificação do centro de saúde e da escola de Vila Nova de São Bento e a reabilitação dos parques empresariais.

“Dizer que há uma medida específica seria pouco, queremos fazer um desenvolvimento integrado e tomar estas primeiras medidas com muita vontade e ambição”, assinalou.

Francisco Picareta realçou ainda o “trabalho de equipa” que permitiu ao PS obter este resultado eleitoral, salientando o contributo de Ricardo Mestre, antigo secretário de Estado da Saúde no mais recente Governo PS, que foi eleito para a assembleia municipal.

O PS venceu com 41,25% dos votos e conseguiu quatro mandatos na câmara, enquanto a CDU (PCP/PEV) ficou-se pelos 33,62% e três mandatos, segundo os dados do Ministério da Administração Interna (MAI).

O terceiro mais votado foi o PSD/CDS-PP com 8,41% dos votos, seguindo-se o Chega com 7,84% e o movimento independente Fazer Serpa, liderado pelo ex-autarca João Rocha, com 6,88%.

Nas eleições de domingo, estavam inscritos 12.137 eleitores neste concelho, tendo votado 63,91% (abstenção foi 36,09%). Os votos brancos foram 1,13% enquanto os nulos foram 0,86%, de acordo com os resultados provisórios do MAI.