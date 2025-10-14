O PSD ganhou esta terça-feira as eleições na freguesia de Vila Marim, em Vila Real, após a Assembleia de Apuramento Geral ter verificado que um voto nulo tinha sido contabilizado ao PS, revelou à Lusa fonte da candidatura vencedora.

A decisão sobre o vencedor das eleições para aquela freguesia do concelho de Vila Real ficou suspensa no domingo, depois de ambas as candidaturas somarem 542 votos.

Segundo Diogo Nóbrega, que encabeçou a lista do PSD à Assembleia de Freguesia de Vila Marim, esta terça-feira, feita a verificação pela Assembleia de Apuramento Geral, foi detetado um voto nulo na contabilidade dos votos do PS, que acabou por ditar a vitória da sua candidatura.

O PS ficou, então, com o registo de 541 votos, assinalou. Em terceiro lugar ficou o Chega, com 64 votos.

Há quatro anos, as 20 juntas de freguesias do concelho foram conquistadas por candidatos do PS ou apoiados pelo PS.

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Após esta verificação desta terça-feira, nestas autárquicas, para as assembleias de freguesia o PS perdeu Guiães, Parada de Cunhos, Constantim e Vila Marim.

Nas eleições de domingo, para a Câmara Municipal, o PS conquistou quatro mandatos, o PSD dois eleitos e o Chega um.

Alexandre Favaios foi eleito presidente da câmara, depois de assumir o cargo em junho após a saída de Rui Santos para a Assembleia da Republica. Rui Santos foi eleito presidente da Assembleia Municipal.

Dos 49.167 eleitores inscritos no concelho votaram 32.144 (65,38%).

Nas eleições para a câmara municipal, o PS ganhou em todas as secções de voto do concelho.