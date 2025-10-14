A permanência de Israel no Festival Eurovisão da Canção continua a ser motivo de discussão. Após quatro países (Eslovénia, Espanha, Irlanda e Países Baixos) terem ameaçado desistir do certame, a União Europeia de Radiofusão (EBU, sigla em inglês) decidiu convocar uma reunião online, em novembro, para que todos os países votem sobre a permanência do Estado judaico no concurso. No entanto, fruto “dos recentes desenvolvimentos” no Médio Oriente, a organização do certame adiou a votação para dezembro.

A reunião será presencial, tal como estava inicialmente previsto. Porém, a pressão de alguns canais estatais terá feito a EBU antecipar a reunião para novembro, decisão que foi esta segunda-feira revogada. Num comunicado, a União Europeia de Radiofusão explica que ainda existe uma “necessidade de discussão aberta sobre a participação” de Israel no Festival Eurovisão da Canção em 2026, mas que esse encontro terá lugar apenas em dezembro.

Em reação, o canal austríaco, a ÖRF, saudou a decisão. A televisão estatal da Áustria é a responsável este ano por organizar o concurso musical, após ter vencido o concurso em 2025 com a canção Wasted Love interpretada por JJ, e tem feito pressão para que Israel continue a concurso. Aliás, alguns meios de comunicação sociais noticiaram que o chanceler austríaco, Christian Stocker, teria pressionado para que o país deixasse de acolher o concurso caso Israel fosse expulso.

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O gabinete da chancelaria austríaca nunca confirmou este rumor, ainda que o jornal Kurier tenha apurado que muitos políticos do Partido Popular Austríaco (ÖVP, sigla em alemão), de centro-direita, concordem com a ideia. No mesmo sentido, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, confirmou que a Alemanha — um dos países do Big 5 (países automaticamente qualificados para a final) — poderia desistir caso Israel não participe no concurso.

Em sentido inverso, os Países Baixos, Espanha, Irlanda e a Eslovénia já declararam que não participariam no concurso em 2026 caso Israel estivesse em concurso. Ainda não é claro se, com a assinatura de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, as quatro estações televisivas mudarão de ideias. Por sua vez, Israel já confirmou que quer continuar a concurso.

A votação será agora adiada para dezembro, numa situação em que a EBU reconhece que é bastante divisora. A 70.ª edição do Festival Eurovisão da Canção vai ter lugar em Viena entre 12 a 16 de maio de 2026. Portugal já abriu as inscrições para o Festival da Canção, que serve como final nacional para eleger o artista representa o país na Eurovisão, mas ainda não confirmou oficialmente a participação no certame.