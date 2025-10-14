O primeiro-ministro são-tomense afirmou esta terça-feira que a parceria entre o arquipélago e a União Europeia é “sólida, duradoura e estratégica”, apoiando vários projetos, incluindo infraestruturas e fortalecimento das instituições do país africano lusófono.

Américo Ramos falava durante o diálogo de parceria que reuniu esta terça-feira vários membros do Governo são-tomense e alguns embaixadores do bloco europeu acreditados em São Tomé e Príncipe.

“Desde os primeiros anos da nossa independência, a União Europeia tem sido um parceiro constante, participativo nos setores chave do país, acompanhando as nossas conquistas e apoiando-nos nos momentos mais desafiantes”, declarou Américo Ramos.

O chefe do Governo são-tomense acrescentou que a parceria com a União Europeia “assenta em interesses, valores e princípios partilhados”, que tem permitido uma trajetória conjunta, e representa “um motivo de orgulho e confiança para o futuro”.

“A União Europeia tem sido um parceiro multilateral presente no processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, num contexto de respeito mutuo, valorizando as nossas prioridades e reconhecendo o nosso papel enquanto ator responsável no cenário internacional”, sublinhou Américo Ramos.

A ministra dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, Ilza Amado Vaz, precisou que, durante o encontro, foram abordados vários temas, nomeadamente as reformas institucionais, governança e direitos humanos, situação económica, energia, meio ambiente, bem como questões regionais e multilaterais de interesse de ambas partes.

“O diálogo de parceria, enquanto instrumento de concertação político diplomática de alto nível, oferece-nos a oportunidade de reafirmar os nossos compromissos comuns, consolidar a confiança mútua e redefinir, de forma conjunta e objetiva, os caminhos que continuarão a guiar esta parceria estratégica e otimizando os benefícios e vantagens do multilateralismo”, declarou Ilza Amado Vaz.

A embaixadora da União Europeia para o Gabão e São Tomé e Príncipe, Cécile Abadie, considerou o encontro como “uma excelente oportunidade” para fazer o ponto de situação sobre vários assuntos, declarando participar “com um espírito aberto” e “franco” e disponível para colocar “muitas perguntas” e também para responder às colocadas pelas autoridades são-tomenses.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros são-tomense, a parte europeia esteve representada por 15 participantes, incluindo a embaixadora da União Europeia, Cécile Abadie, seis embaixadores, nomeadamente da Bélgica, Suécia, Itália, Alemanha, França e Portugal, e representantes dos Países Baixos e Espanha.

O “diálogo de parceria” antecede o fórum de investimento que o Governo são-tomense prevê realizar em 11 de novembro em Bruxelas.