Acompanhe aqui o nosso artigo em direto sobre a guerra na Ucrânia

Foi a terceira visita de Volodymyr Zelensky à Casa Branca desde que Donald Trump assumiu o poder em janeiro deste ano. A primeira ficou marcada pela discussão entre os dois Presidentes e o vice-Presidente norte-americano na Sala Oval. No segundo encontro presencial, o Chefe de Estado ucraniano poupou a opinião pública de criticar o seu vestuário ao estrear um fato ao invés da roupa que costumava vestir — e que foi alvo de críticas tanto da presidência norte-americana como da imprensa. Para este última reunião, Trump marcou um almoço.

Zelensky dirigiu-se até Washington um dia após o seu homólogo norte-americano ter conversado ao telefone com Vladimir Putin e de ter ficado marcado um encontro entre estes dois em Budapeste, na Hungria. Enquanto o Presidente da Ucrânia apareceu em solo americano com a expectativa de sair com um novo arsenal de mísseis Tomahawk, Trump recebeu-o com uma salada e um frango assado.

Numa fotografia tirada pelo fotojornalista Andrew Harnik, é possível ler os conteúdos do menu do dia servido na refeição que juntou a delegação dos Estados Unidos da América e da Ucrânia. Para começar o almoço “em honra” do Presidente Zelensky, os norte-americanos serviram uma salada verde de outono com alcachofras estaladiças, funcho ralado e vinagrete de limão.

Getty Images

Para prato principal, as comitivas tiveram a oportunidade de comer um frango assado na frigideira, acompanhado por batata-doce salteada, fricassé de ervilhas de vagem, rúcula e aioli de alecrim. Antes de procederem à reunião num registo mais formal, a cozinha da Casa Branca serviu maçãs McIntosh e um chiffon de caramelo com gelado de clementina e molho de amora.

Por outro lado, enquanto decorria o encontro à porta fechada, a imprensa russa noticiava que o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, estaria a utilizar “uma gravata com as cores da bandeira tricolor russa”. Olhando para as imagens do momento, é inegável que Hegseth tenha trazido um acessório com a combinação branco-azul-vermelho. O esquema, efetivamente, representa a bandeira da Rússia. Porém, estas três cores são, também, as cores nacionais dos EUA.

AFP via Getty Images

Apesar de a imprensa russa levantar a hipótese de o responsável pelo Pentágono ter optado por este esquema de cores para provocar os homem que se sentavam do outro lado da mesa, a escolha destas três cores em acessórios oficiais é um hábito comum de Pete Hegseth, sendo difícil fazer tal correlação.