A CP e o consórcio Alstom/DST assinaram o contrato para aquisição de 117 comboios, a maior compra de sempre da transportadora, no valor de 746 milhões de euros, adjudicada em novembro de 2023 e impugnada por outros concorrentes.

O Ministério das Infraestruturas e Habitação avançou esta sexta-feira, em comunicado, que o contrato foi assinado esta quarta-feira, “em cumprimento dos prazos legalmente definidos”, pondo fim ao atraso decorrente de impugnações judiciais entre dezembro de 2023 e agosto de 2025.

O ministro Miguel Pinto Luz apontou que este atraso “estava a prejudicar a modernização do parque da CP — Comboios de Portugal e o serviço prestado às populações, que usam cada vez mais o transporte ferroviário”.

Juntamente com a Resolução do Conselho de Ministros publicada em 22 de setembro, que mandata a CP — Comboios de Portugal para acionar a opção de compra de 36 unidades automotoras elétricas adicionais para os serviços urbanos, o Governo considerou que se trata de “um passo de gigante para colmatar a falta de material circulante” na transportadora ferroviária.

“Ao mandatar a CP para acionar de imediato a opção de compra de mais 36 comboios, o Governo pretende, por um lado, recuperar o tempo associado à litigância judicial interposta pelos concorrentes e, por outro, tomar medidas que permitam acelerar a modernização da frota da CP, com vista ao cumprimento das obrigações de serviço público”, salientou a tutela.

O atraso no concurso para a compra de 117 automotoras pela CP resultou numa perda estimada de 191 milhões de euros de apoio do Programa Sustentável 2030.

Em respostas enviadas à Lusa, na sequência da já referida Resolução do Conselho de Ministros, que “revê o calendário de despesa e as fontes de financiamento”, o Ministério das Infraestruturas esclareceu que o montante perdido será agora coberto “pelo Orçamento do Estado ou por novos programas de financiamento a definir”.

Como noticiou a Lusa, em 9 de setembro, a CP confirmou que o efeito suspensivo de uma segunda impugnação ao concurso público, apresentada pela espanhola CAF, tinha sido levantado. Em julho, já tinha sido levantado o efeito suspensivo de uma primeira impugnação, apresentada pela suíça Stadler.

Em causa está a maior compra de sempre da CP, no valor de 819 milhões de euros, adjudicada ao consórcio liderado pela francesa Alstom para fornecimento de 62 comboios urbanos e 55 regionais. O projeto é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e foi contestado em tribunal pelas concorrentes CAF e Stadler.

Nas respostas enviadas à Lusa, o Governo esclareceu que segundo o calendário previamente estabelecido, as automotoras serão entregues a partir de 2029, mantendo-se as fontes de financiamento originais: Fundo Ambiental, Programa Sustentável 2030 e Orçamento do Estado.

Está também prevista a instalação de uma fábrica de comboios em Matosinhos (distrito do Porto), o que, segundo a empresa, iria representar cerca de 300 postos de trabalho diretos e 1.500 indiretos.

O Ministério das Infraestruturas, em resposta escrita à Lusa, avançou que a aquisição dos 153 novos comboios vai permitir renovar 35% do material circulante da transportadora ferroviária de passageiros, assegurando “um melhor serviço público”.

Segundo o ministério liderado por Miguel Pinto Luz, o valor unitário das 36 automotoras adicionais “é idêntico ao das demais unidades destinadas ao serviço urbano”, que passam agora para um total de 98 (inicialmente 62) e que se destinam a “renovar as frotas aos serviços nas linhas de Cascais, Sintra, Azambuja, Sado e suburbanas do Porto (Aveiro, Braga, Guimarães e Douro/Marco de Canaveses)”. As restantes 55 unidades destinam-se ao serviço regional e vão abranger todo o território.

“Os comboios sairão de Barcelona e de Guifões [Matosinhos], conforme contratualização, a partir do primeiro trimestre de 2029 e durante os 40 meses subsequentes”, adiantou o Governo, ou seja, mantém-se a data prevista para o início das entregas, mas a CP está a “diligenciar no sentido de conseguir junto do fabricante a antecipação” das restantes até perfazer as 153 automotoras.

“Esta diligência encontra-se em curso, pelo que a respetiva autorização de despesa será concedida assim que a mesma se encontre concluída”, referiu o Ministério das Infraestruturas.

CP estuda medidas para antecipar calendário de entregas dos novos comboios

A CP disse esta sexta-feira estar a analisar medidas para antecipar o calendário de entregas dos 117 novos comboios, com início previsto para 2029, e a proceder à ativação da opção de compra de mais 36 unidades.

“A assinatura e entrada em vigor do contrato e, consequentemente, a entrega de material circulante sofreu fortes atrasos decorrentes dos processos judiciais inerentes à adjudicação do concurso”, apontou a CP — Comboios de Portugal, em comunicado, vincando que “num momento em que se verifica um elevado crescimento da procura, é necessário recuperar o tempo associado à litigância ocorrida”.

A transportadora ferroviária disse estar já a “estudar medidas que permitam antecipar o calendário de entregas das automotoras e a proceder à ativação da opção de aquisição de mais 36 unidades para os serviços urbanos”.

Segundo o calendário previamente estabelecido, as automotoras serão entregues a partir de 2029.

*notícia atualizada às 10h35 desta sexta-feira, para corrigir o valor da aquisição