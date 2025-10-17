A candidatura presidencial de António José Seguro anunciou esta sexta-feira o apoio de João Afonso, José Romano, António Vigário, Gustavo Cardoso e David Xavier, nomes que estiveram nas campanhas para a Belém de Jorge Sampaio e Sampaio da Nóvoa.

Numa nota enviada à agência Lusa, a candidatura do antigo líder do PS refere que João Afonso, José Romano, António Vigário, Gustavo Cardoso e David Xavier são “amigos desde os tempos das lutas estudantis contra as propinas nos anos 90” e se reúnem agora no “apoio à candidatura presidencial de António José Seguro”. Segundo a mesma informação, estes quatro apoiantes estiveram “em sucessivas campanhas presidenciais” do antigo Presidente da República Jorge Sampaio e do antigo candidato Sampaio da Nóvoa.

João Afonso foi vereador em Lisboa, entre 2013 e 2017, com o pelouro dos Direitos Sociais e António Vigário foi presidente da Associação Académica de Coimbra entre 1992 e 1994, sendo “um dos rostos mais visíveis da contestação à lei das propinas”.

Já Gustavo Cardoso foi assessor de Jorge Sampaio durante dez anos, nas áreas da sociedade da informação e das telecomunicações, tendo estado na direção de campanha de Sampaio da Nóvoa.

José Romano dirigiu campanha de Sampaio da Nóvoa e David Xavier foi mandatário financeiro da candidatura de Sampaio da Nóvoa.