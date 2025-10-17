Quatro homens, com idades entre os 36 e 41 anos, e uma mulher, de 26 anos, foram detidos entre sábado e quinta-feira por suspeitas de crimes de violência doméstica, anunciou esta sexta-feira a PSP do Porto. As detenções ocorreram na sequência de inquéritos em investigação, através de mandados de detenção fora de flagrante delito, refere em comunicado o Comando Metropolitano da PSP do Porto.

No caso dos quatro suspeitos, as vítimas são mulheres com idades entre os 33 e os 55 anos que foram “submetidas a maus-tratos físicos, psicológicos e perseguição”, refere a polícia, acrescentando que, num dos casos, a vítima era controlada mediante dispositivos de localização.

Os detidos já foram submetidos a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência e proibição de contactos com as vítimas.

Segundo a PSP, em relação à mulher de 26 anos, também detida nesta operação, a vítima era o seu companheiro, com 35 anos, que era “submetido a ameaças e agressões físicas”.

A PSP esclarece ainda que a mulher “possui registos de ofensas corporais autoinfligidas bem como tentativas de suicídio” e após ter sido presente a um juiz foi-lhe decretado internamento em ala psiquiátrica em hospital especializado em doenças mentais.