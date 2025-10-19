Miguel Pinto Luz vai fazer-se à estrada pela Estrada Nacional 2 para “fazer uma radiografia das necessidades” do interior do país. O ministro das Infraestruturas e Habitação pretende encontrar-se com os autarcas de 35 municípios atravessados pela via rodoviária mais extensa de Portugal, numa maratona rodoviária de quatro dias que arranca em Chaves no dia 21, esta terça-feira, e termina a 24 em Faro.

Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas indica que o ministro vai fazer todo um percurso entre Chaves e Faro pelos 738 quilómetros da EN2. Sob o lema “Ver para Fazer”, a viagem tem como objetivo falar também com outros agentes locais, para além dos autarcas, sobre as necessidades e problemas, mas também para conhecer as propostas nas áreas que estão na super-pasta deste ministério, em particular infraestruturas, mobilidade, habitação.

A iniciativa resulta de um desafio feito em julho pela Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 que, refere o comunicado, “ficou naturalmente adiado para depois das eleições autárquicas”. O roteiro antecipa a ida do ministro ao Parlamento, agendada para o próximo dia 31 de outubro, para a discussão da proposta de Orçamento do Estado, uma audição em que o responsável pela pasta é confrontado durante horas pelos deputados com muitas dezenas de perguntas sobre todo o tipo de infraestruturas em todas as zonas do país.

Citado no comunicado, Miguel Pinto Luz afirma que “não basta dizer que temos de combater a interioridade, é preciso conhecer, ouvir de viva-voz os agentes locais para conhecer as suas necessidades e dificuldades. Temos de conhecer as realidades. Temos de ver para fazer”, garantindo ainda que o “Governo trabalha todos os dias para combater estas desigualdades, porque só teremos coesão territorial se tivermos justiça territorial”.