O Grupo VITA lançou esta terça-feira o projeto Sobre.VIVER, para dar voz às vítimas de violência sexual na igreja católica em Portugal e oferecer-lhes um espaço de participação na definição de propostas de políticas e estratégias de prevenção.

A organização promete confidencialidade sobre tudo o que é partilhado no grupo.

“Este projeto nasce com o compromisso de criar um espaço seguro, empático e transformador, onde cada testemunho seja acolhido com respeito e dignidade”, afirmou o grupo, em comunicado.

A mesma fonte sublinhou que a iniciativa “reforça o compromisso ético de incluir todas as vozes”, especialmente as mais vulneráveis, na construção de respostas justas e transformadoras.

Pretende-se, ainda, contribuir para a criação de materiais formativos, guias de apoio e recursos educativos que possam servir a comunidade, os profissionais e as instituições envolvidas na prevenção e resposta à violência sexual, numa lógica de intervenção baseada no trauma.

“Com esta iniciativa, o Grupo VITA reforça o seu compromisso no sentido de promover a dignidade, a escuta e a prevenção, colocando, desta forma, as vítimas e os sobreviventes no centro da mudança”, de acordo com o documento.

As vítimas podem escolher participar em sessões individuais ou em grupo. As sessões de grupo decorrem com uma periodicidade mensal, online, em horário pós-laboral, e são dinamizadas por dois elementos do Grupo VITA.

Entre os temas que podem ser abordados estão a discussão de estratégias concretas para tornar a igreja um espaço mais seguro e protetor, conteúdos essenciais na formação dos agentes eclesiásticos, apoio emocional e prático aos familiares e amigos das vítimas e a “participação ativa” na elaboração de propostas de políticas públicas.

O Grupo VITA apresenta-se como uma estrutura isenta, autónoma e independente, que visa acolher, escutar, acompanhar e prevenir as situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal, numa lógica de intervenção.

Os interessados no novo projeto podem contactar diretamente o grupo e aceder a informação através do site https://grupovita.pt/prevencao/.