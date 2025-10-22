Ana Anes, filha e suspeita do esfaqueamento de José Manuel Anes, vai ficar em prisão preventiva, sendo encaminhada para o hospital prisional, avança a CNN Portugal. Está indiciada pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, indica a mesma fonte.
As medidas de coação foram propostas pelo DIAP de Lisboa do Ministério Público, tendo o juiz de instrução aceitado, acrescentam.
José Manuel Anes foi alvo de um ataque com um “objeto cortante” na manhã de segunda-feira, deixando o comentador e ex-presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) com “vários ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas”. Foi levado em estado grave para o Hospital de São José mas, entretanto, já está fora de perigo.
Caso Anes. A violência de filhos contra pais está a crescer?
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