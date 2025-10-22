O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que o Governo pretende decretar um dia de luto nacional para a data do funeral de Francisco Pinto Balsemão, que morreu esta terça-feira aos 88 anos.

Luís Montenegro falava aos jornalistas, a meio do Conselho Nacional do PSD, no qual recebeu a notícia. “Nós amanhã temos uma reunião do Conselho de Ministros e a nossa predisposição, já tive a ocasião de falar com alguns membros do governo, será a decretar luto nacional no dia em que se vão realizar as cerimónias fúnebres do dr. Francisco Pinto Balsemão”, afirmou, dizendo ainda não ter informação de qual será essa data.

Questionado se esta notícia vai determinar o cancelamento da sua agenda como primeiro-ministro, Montenegro disse ainda não ter tido tempo de se “reorganizar”. “Francamente, ainda não tive nenhum espaço de tempo para me poder reorganizar à luz deste acontecimento que não estava naturalmente nas nossas previsões e nas minhas expectativas, apesar de sabermos o estado de saúde em que o Dr. Francisco Pinto Balsemão se encontrava”, afirmou.

Luís Montenegro disse ter recebido a notícia durante a reunião do Conselho Nacional do PSD, tendo-a transmitido aos participantes, que aplaudiram o fundador e antigo primeiro-ministro social-democrata.

Os trabalhos da reunião do órgão máximo do partido entre Congressos ainda decorrem.