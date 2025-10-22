Um inspetor da Polícia Judiciária (PJ) de baixa média prolongada, juntamente com mais duas pessoas, foram detidos por suspeitas de publicar em redes sociais anúncios falsos de venda de bens e prestação de serviços, adiantou esta quarta-feira esta força policial.
Os três suspeitos, dois homens e uma mulher, foram detidos fora de flagrante delito na terça-feira pela PJ, através da Diretoria do Norte.
Os detidos, com idades entre os 28 e 56 anos, estão fortemente indiciados pelos crimes de burla e burla qualificada, por meio informático, designadamente com a publicitação de anúncios de vendas de bens ou prestação de serviços nas redes sociais.
Segundo a PJ, os suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
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