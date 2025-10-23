A Câmara de Arcos de Valdevez abriu esta quinta-feira um concurso público, pelo valor base de 500 mil euros, para reabilitar sete quilómetros da Ecovia do rio Vez, destruída no último inverno.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Câmara de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, adiantou que a intervenção irá decorrer no troço que liga a vila de Arcos de Valdevez à freguesia de Álvora.

A intervenção, que deverá ter início em dezembro, prevê a colocação de um tapete de drenagem para manter a Ecovia do Vez, também conhecida como Passadiços de Sistelo ou Passadiços do Vez, com os 34,8 quilómetros de extensão, “em condições para a visitação da população e de turistas”.

De acordo com o anúncio esta quinta-feira publicado em Diário da República, (DR) o prazo de execução do contrato é de 180 dias.

A ecovia do rio Vez, percurso pedestre essencialmente rural ou natural que se desenvolve ao longo da margem direita dos rios Vez e Lima, parte de Padreiro até à aldeia monumento nacional de Sistelo, com um passadiço que circunda aquela localidade que é considerada o pequeno Tibete português, numa extensão total de 34,8 quilómetros.

A sua construção, orçada em mais de um milhão de euros e apoiada por fundos comunitários, foi iniciada em 2013.

A ecovia do rio Vez desenvolve-se ao longo de três troços, com aproximadamente 10 quilómetros cada, ligando Jolda a Arcos de Valdevez, Arcos de Valdevez a Vilela e, desta freguesia, até Sistelo.