Moçambique e Zâmbia assinaram esta quinta-feira um acordo para o estabelecimento de um Posto Fronteiriço de Paragem Única entre os dois países, cujo objetivo é flexibilizar as trocas comerciais e desenvolver os dois países, anunciou o Presidente moçambicano.

“Assinamos um acordo hoje para construir uma fronteira de paragem única, a fronteira de Cassacatiza, entre Zâmbia e Moçambique, para acelerar o comércio entre os dois países irmãos, porque achamos que Zâmbia e Moçambique são dois países irmãos e temos que continuar unidos, coesos, para desenvolver os nossos dois países”, disse o Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, em declarações após assinatura do acordo.

O chefe de Estado falava na Zâmbia, país vizinho que faz fronteira com Moçambique na província de Tete, no centro, após assinar o acordo com o Presidente zambiano, Hakainde Hichilema, no quadro de uma visita que efetua àquele país e que termina na sexta-feira.

Nas declarações após assinatura do acordo, Hakainde Hichilema manifestou interesse em expandir as áreas de cooperação com Moçambique, com destaque para o comércio, referindo ainda acordos nas áreas de energia e gás.

A 8 de outubro, o Governo de Moçambique avançou que vai lançar concursos públicos internacionais para modernizar e expandir postos de fronteira em duas províncias do centro — Manica (fronteira de Machipanda) e Tete (fronteira de Cassacatiza) — em regime de parceria público-privada.

A concessão e requalificação, segundo o porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, vai resultar em maior “fluidez” no transporte de pessoas e bens, aumento da arrecadação de receitas e da atividade nos corredores, melhoria da imagem institucional e da segurança nacional, além de gerar maior competitividade logística dos corredores portuários e estimular o desenvolvimento económico nas províncias fronteiriças do país.