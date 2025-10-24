O Governo da Coreia do Sul disse esta sexta-feira que existe uma grande possibilidade de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrar com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, na próxima semana.

De acordo com o ministro para as questões da Unificação do Executivo de Seul, Chung Dong-young, a Coreia do Norte “parece estar a prestar atenção” aos Estados Unidos.

Em declarações aos jornalistas, o ministro referiu que há “vários sinais” que sugerem uma forte possibilidade de um encontro entre os dois líderes, que poderá ocorrer na próxima semana, durante a visita de Donald Trump à Península da Coreia.