Os EUA atacaram mais uma embarcação suspeita de envolvimento no tráfico de droga no mar das Caraíbas, anunciou esta sexta-feira o secretário da Defesa, Pete Hegseth. A operação terá resultado na morte de seis homens e o responsável promete continuar a “caçar” estes alegados narcotraficantes como se fossem da Al Qaeda.

De acordo com Hegseth, o navio estaria ligado ao grupo criminoso latino-americano Tren de Aragua. Este é o mais recente caso de uma série de ações ordenadas pelo Presidente Donald Trump desde setembro, com o objetivo declarado de enfraquecer as redes de narcotráfico na região.

As forças norte-americanas já tinham conduzido várias operações semelhantes junto à América do Sul e, mais recentemente, no Pacífico.

Hegseth divulgou um vídeo do ataque nas redes sociais, onde é possível ver a destruição da embarcação após o disparo.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea. The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

“Se é um narcoterrorista a contrabandear drogas no nosso hemisfério, tratá-lo-emos como tratamos a Al-Qaeda. Dia ou noite, mapearemos as suas redes, rastrearemos os seus homens, caçá-lo-emos e matá-lo-emos”, garantiu o secretário da Defesa dos EUA na publicação que acompanha o vídeo.

Esta sucessão de ataques estão a valer a Trump cada vez mais críticas no Congresso norte-americano, já que vários congressistas questionam a legalidade das operações e os limites da autoridade presidencial.

Trump, por seu lado, assegura ter respaldo jurídico e recorda que o Tren de Aragua foi oficialmente designado como organização terrorista. A 2 de setembro, os EUA anunciaram a morte de 11 pessoas numa embarcação alegadamente ligada à mesma organização, na sequência de um ataque no sul das Caraíbas.