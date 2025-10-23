Cinco respostas sobre a luta de Trump contra a Venezuela de Maduro e o escalar de tensões que já se alastra pela América Latina

Apesar de todas as críticas, as ações dos Estados Unidos na região continuam a escalar. No espaço de uma semana, o Presidente Donald Trump expandiu os ataques para fora do Mar das Caraíbas e da costa venezuelana, respondeu às críticas de Gustavo Petro com a suspensão de programas de ajuda e confirmou a aprovação de uma diretiva presidencial que permite à CIA alargar o âmbito das suas operações secretas na Venezuela.

Tudo somado, as intenções norte-americanas assumem, de forma cada vez mais visível, propósitos políticos que vão além do combate ao tráfico de droga: a tentativa de destituir Maduro já deixou de ser tabu entre os membros da administração. Com este objetivo em cima da mesa, os alarmes soam por toda a região. “As coisas estão muito tensas. Há um sentimento de abuso, de que a América Latina não tem um papel, nenhum Governo com quem valha a pena falar. Nunca pareceu mais um quintal. Isto não vai acabar bem”, avaliou um diplomata sul-americano que trabalha em Washington ao Financial Times.

Qual o histórico de intervenções dos Estados Unidos no continente americano?

A hipótese de retirar Maduro do poder é um tema divisivo dentro da Venezuela. Uma parte da população condena o Presidente, acusado de não ter legitimidade democrática e de violações dos Direitos Humanos, ao raptar e torturar adversários políticos. Outros, apoiam-no. Uma terceira parte fica algures entre as duas posições: não apoiam Maduro, mas recusam que a sua destituição só seja possível com intervenção estrangeira. “Se matarem Maduro, tornam a Venezuela no Haiti”, declarou um empresário ao New York Times, referindo-se ao assassinato do Presidente haitiano em 2021, que atirou o país para o “caos”.

A memória do Haiti não é invocada apenas para lembrar a História mais recente. O Haiti foi também um dos primeiros alvos de interferência norte-americana no século XX. Em 1915, a Marinha dos Estados Unidos ocupou a ilha até 1934, com o objetivo de “estabilização” política e económica. Foi com essa mesma justificação que ao longo das décadas seguintes, Washington continuou — por vezes de forma aberta, outras secreta — a interferir na política do continente americano, o que levou a que a região passasse a ser definida como o “quintal” dos Estados Unidos.

Ao todo, entre 1898 e 1994, os Estados Unidos realizaram 41 tentativas bem-sucedidas de interferir na mudança de governos da América Latina, segundo a contagem do historiador da Universidade de Columbia, citado pelo Financial Times. Na longa lista destacam-se momentos como o golpe de Estado no Guatemala de 1954 ou no Chile de 1970. A primeira interferência conduziu o país a uma guerra civil, o segundo a uma ditadura militar. Contam-se ainda assassinatos bem-sucedidos, como o de Che Guevara, e muitos outros falhados — como as várias tentativas da CIA em matar o líder revolucionário cubano Fidel Castro. Ainda em Cuba — agora, o principal aliado regional da Venezuela, a par com Nicarágua —, destaca-se também a tentativa de golpe falhada da Baía dos Porcos, em 1961.