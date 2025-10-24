A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 61 anos suspeito de ter raptado e coagido sexualmente um adolescente de 16 anos em agosto, em Valongo, no distrito do Porto, referiu esta sexta-feira a força policial.

Em comunicado, a PJ adiantou que a 24 de agosto o suspeito abordou o adolescente fazendo-lhe crer que conhecia o seu pai, ao mesmo tempo que lhe oferecia boleia de regresso a casa, convencendo-o a entrar no carro.

A dado momento do percurso, e apercebendo-se que não estavam a seguir o trajeto para casa, o jovem terá pedido ao suspeito para que parasse e o deixasse sair do carro, salientou.

Segundo a PJ, a partir desse instante, o suspeito começou a seduzir o adolescente, fazendo-lhe propostas de teor sexual a troco de dinheiro, situação que ele recusou.

“Não obstante, continuou com a investida, agora de molde a provocar contacto físico e com conotação sexual, que provocou pronta reação da vítima, acabando este por resistir através de confronto físico”, ressalvou a PJ.

Em face dessa reação, o suspeito teve que parar a marcha do carro, altura em que a vítima fugiu e procurou ajuda junto de populares, apontou.

A PJ assinalou que na sequência das diligências realizadas, que culminaram com a localização e detenção do suspeito, recolheu indícios que demonstram que o suspeito já teve comportamentos semelhantes àqueles em situações anteriores.

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.