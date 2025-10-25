São roubados em Portugal 21 carros e outros veículos motorizados, em média, por cada dia. O cálculo, feito pelo Jornal de Notícias, usa dados da GNR e da PSP que dizem que, entre 2020 e o mês passado houve 43.748 ocorrências de furto e de roubo de veículos motorizados, bem como de máquinas industriais ou agrícolas.

Em concreto, estes dados dizem respeito a casos reportados de roubo, o que se distingue do furto por implicar violência. Não se incluem aqui os casos de furto de bens no interior dos veículos, mas apenas se trata do roubo dos próprios veículos.

Só a PSP registou 26.883 furtos e roubos desde 2020. Em 2019 a polícia criou a UNICA – Unidade Nacional de Investigação de Criminalidade Automóvel, dada a frequência deste tipo de crimes. Fonte da direção nacional disse ao JN que em 2024 foram recuperados 62% dos veículos furtados – e foram detidos 119 suspeitos e identificados 543.

Já a GNR contabilizou 16.865 viaturas furtadas na sua área de ação nos últimos cinco anos.

São viaturas que, regra geral, são encaminhadas para desmantelamento e comercialização de peças em oficinas ou sucatas. Mas “estamos atualmente a assistir a outro fenómeno, que é o aluguer de viaturas, que não são devolvidas, seguindo para outros países, onde a documentação é falsificada”, disse ao JN o subintendente Filipe Silva, responsável da UNICA, unidade da PSP.

Por outro lado, há muitos casos de furto ou roubo de veículos para preparar ou facilitar a prática de outros crimes, como tráfico de droga ou assaltos.