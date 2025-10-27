A polícia alemã apreendeu centenas de armas de guerra, a maioria da Segunda Guerra Mundial, durante uma operação contra um gangue de crime organizado em várias cidades do país, anunciou esta segunda-feira a polícia.

Três pessoas foram detidas por suspeitas de violação da lei sobre armas e uma quarta por tráfico de droga, após buscas realizadas em 11 propriedades, informou o chefe da operação, Daniel Sternemann, em conferência de imprensa.

A operação — centrada no estado da Renânia, no oeste da Alemanha e que contou com o apoio da Europol — visou impedir a venda de armas transportadas pelo grupo através de vários países europeus. “A cooperação internacional foi essencial para desmantelar esta rede”, informou Sternemann.

De acordo com o responsável pelo comité de investigação, Michael Vagnsoe, foram encontradas granadas de morteiro, lança-granadas antitanque, metralhadoras MG 34, armas automáticas, granadas de mão e explosivos. “A maioria das armas é de fabrico alemão e soviético, datando do período da Segunda Guerra Mundial”, explicou Vagnsoe, acrescentando que os engenhos explosivos foram detonados de forma controlada.

Num dos locais revistados — uma cave em Remscheid associada a um homem de 59 anos — os agentes descobriram um vasto conjunto de armas e apetrechos nazis e soviéticos, dispostos como se fossem peças de museu. A unidade de crimes políticos está a investigar o caso, mas, segundo a polícia, “não há indícios de que o suspeito tenha ligações a movimentos de extrema-direita”.

A operação envolveu agentes da unidade de elite da polícia alemã (SEK), que invadiram uma oficina automóvel em Remscheid onde foi encontrado o que o jornal Bild descreveu como “um enorme arsenal”.

O proprietário foi detido enquanto conduzia, após ter sido seguido desde a fronteira entre a Alemanha e a Polónia.

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