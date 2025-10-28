O Benfica apresentou uma queixa à Comissão Nacional de Proteção de Dados devido ao envio de “mensagens e emails a apelar ao voto” por parte da Lista F, de João Noronha Lopes, às eleições para a presidência do clube no passado sábado, anunciou o clube em comunicado esta terça-feira.

“Foi reportada pelos sócios a recolha de dados pessoais como nome, apelido, número de sócio, onde votou e o número de votos no momento da votação. Foi igualmente público que vários sócios receberam mensagens de telemóvel e emails a apelar ao voto numa lista em concreto”, denuncia o clube, referindo-se aos relatos de mensagens teriam sido enviadas pela lista de Noronha Lopes.

“Todos estes factos e denúncias foram reportados pelo Sport Lisboa e Benfica à entidade competente, a CNPD, a quem caberá agora analisar e agir em conformidade”, concluiu o clube.

Rui Costa e João Noronha Lopes vão disputar a presidência do Benfica na segunda volta marcada para dia 8 de novembro, após serem os dois candidatos mais votados no ato eleitoral de sábado. O atual presidente teve 42,13% das preferências e Noronha Lopes recebeu 30,26%.

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