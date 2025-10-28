O Banco de Fomento Angola (BFA) obteve aprovação para abertura de contas correspondentes em dólares e euros junto do Deutsche Bank, tornando-se a primeira instituição bancária angolana a alcançar este “marco histórico”, divulgou esta terça-feira o banco.

Numa nota de imprensa, o BFA realça que o Deutsche Bank é “uma das maiores e mais prestigiadas instituições financeiras da Europa, com licença para clearing (são responsáveis por liquidar e compensar transações, garantindo o cumprimento de contratos) em dólares dos Estados Unidos”.

O BFA realça a importância, para a segurança das operações, de o Deutche Bank, que passa a atuar como banco correspondente para este novo serviço aos clientes, ter uma notação, ou rating de crédito “A”, o que indica elevada capacidade para honrar as suas obrigações financeiras.

Segundo o banco, esta parceria, que constitui um marco relevante na trajetória de internacionalização do BFA, vai fortalecer a sua integração no sistema financeiro internacional, bem como contribuir para o desenvolvimento do sistema financeiro nacional mais competitivo.

“Ao associar-se a uma instituição bancária de reconhecida solidez e liderança internacional, o BFA eleva o padrão dos seus serviços de pagamentos e gestão de liquidez internacional, consolidando a sua posição como referência no sistema financeiro angolano e ampliando a sua capacidade de oferecer soluções com níveis de excelência alinhados às melhores práticas internacionais”, refere.

Na semana passada, também o Standard Bank de Angola anunciou a aprovação para abrir uma conta correspondente com o J.P. Morgan, o maior banco do mundo, em dólares e em euros, marcando o regresso de bancos norte-americanos ao sistema financeiro angolano.