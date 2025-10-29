O Range Rover da antiga estrela da NBA Shaquille O’Neal desapareceu na Georgia, Estados Unidos da América, no início do mês de outubro, enquanto era transportado para o Louisiana. A empresa que fabricou o carro personalizado para se adequar à altura do antigo jogador de basquetebol, a Effortless Motors, oferece 10 mil doláres (mais de 8500 euros) por qualquer informação sobre o mesmo, de acordo com a ABC News.

O veículos devia ter chegado ao local de destino, o Lousiana, no início do mês de outubro, mas tal nunca aconteceu. A polícia do Estado da Georgia acrescenta que o caso está a ser investigado como se fosse um roubo, acreditando-se “que tenha resultado de um ataque informático à empresa responsável pelo transporte do veículo”. As autoridades pensam que o carro estará na área metropolitana de Atlanta.

O carro foi personalizado e adaptado à altura do antigo jogador de basquetebol norte-americano, Shaquille O’Neil, que tem 2,16 metros, elevando o valor do veículo de 180 mil doláres (cerca de 155 mil euros) para os 300 mil doláres (cerca de 257 mil euros).

Ahmad Abderlrahman, dono da Effortless Motors, disse ao Los Angeles Times, garantiu que um episódio idêntico “nunca tinha acontecido”, mas que mal se apercebeu do desaparecimento contactou a transportadora, que não sabia que o carro tinha sido roubado. A FirstLine Trucking LLC, informada pela Effortless Motors do sucedido, admitiu “nunca ter recebido o pedido” de transporte e revelou que o seu sistema informático tinha sido invadido. Abderlrahman acredita que os hackers invadiram o sistema da transportadora, acederam aos dados de entrega do veículo e, assim, conseguiram “intercetá-lo e desviá-lo”, acabando por “desaparecer com o mesmo”.

Já em declarações à CBS, Ahmad Abderlrahman afirmou, ainda, que esta não foi a primeira vez que a empresa forneceu carros à estrela da NBA e defendeu que este roubo “foi um ato criminoso altamente coordenado” e que, por isso, acredita que “pode fazer parte de uma rede de operações muito maior”.

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