A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem de 67 anos suspeito de um crime de violação agravada, ocorrido a 11 de outubro, no Marco de Canaveses, distrito do Porto.

A vítima, uma mulher estrangeira de 21 anos que se encontra em Portugal em regime de voluntariado, conseguiu boleia de um desconhecido até uma quinta próxima da cidade de Marco de Canaveses, onde exerce o trabalho voluntário.

Ao longo do percurso, o suspeito, já com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, pelo qual cumpriu pena de prisão efetiva, “começou a insinuar-se com sucessivas propostas de teor sexual, tendo esta, assustada, rejeitado as investidas e ordenando-lhe que parasse a viatura para sair, o que não aconteceu”, descreve a PJ em comunicado.

A determinada altura, o agressor saiu da estrada principal e seguiu por caminhos rurais, desertos e sem iluminação, com o propósito de abusar sexualmente da vítima, refere.

“A jovem aproveitou um abrandamento da viatura para forçar a saída, mas o homem conseguiu dominá-la já no exterior e, mediante agressões, subjugou-a fisicamente, submetendo-a a atos sexuais”, explica a PJ.

Acrescenta que “as agressões abusivas só cessaram quando a jovem conseguiu libertar-se e refugiar-se no mato adjacente ao caminho onde os factos ocorreram, tendo o suspeito abandonado o local”.

A jovem conseguiu pedir ajuda e denunciou, imediatamente, os factos às autoridades policiais locais, que procederam ao seu encaminhamento para investigação da PJ.

Após “persistentes diligências de investigação”, foi possível identificar o suspeito e, perante os fortes indícios recolhidos da autoria do crime em causa, proceder à sua detenção.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel para aplicação das medidas de coação.