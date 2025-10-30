Trump ordena início de testes de armas nucleares dos Estados Unidos da América

“Os Estados Unidos possuem mais armas nucleares do que qualquer outro país“, escreveu o republicano — na verdade, o maior arsenal nuclear do mundo pertence à Rússia.

A bordo do Air Force One, depois da reunião, Trump reforçou a sua intenção. “Parece que estão todos a fazer testes nucleares”, declarou. “Nós não testamos, mas com os outros a fazer testes, acho que é apropriado que nós também façamos”, elaborou.

Cientistas nucleares ouvidos pelo New York Times ressalvam, contudo, que aquilo a que o Presidente se refere como “testes nucleares” são na verdade testes de sistemas de lançamento, não de ogivas. “Isto não são testes nucleares. Os EUA demorariam um tempo considerável a conduzir um teste nuclear”, explicou Siegfried Hecker, antigo diretor do Laboratório Nacional de Los Alamos. A Rússia conduziu um teste de lançamento esta semana.

“Atendendo ao tremendo poder destrutivo, DETESTO fazer isto, mas não tenho alternativa! A Rússia ocupa o segundo lugar e a China ocupa um terceiro lugar muito distante, mas estará ao mesmo nível em cinco anos”, acrescentou Trump.

No domingo, o Presidente russo congratulou-se com o sucesso do teste final do míssil de cruzeiro de propulsão nuclear Bourevestnik, com “alcance ilimitado” e capaz de neutralizar, segundo Putin, praticamente todos os sistemas de interceção.

“Isso é inadequado”, reagiu Trump, apelando a Vladimir Putin para que, em vez disso, “ponha fim à guerra na Ucrânia”. O líder russo não reagiu à crítica.

“Ontem [terça-feira], realizámos mais um teste com outro sistema promissor: um drone submarino Posêidon”, declarou Vladimir Putin, durante uma visita a um hospital militar, transmitida na quarta-feira pela televisão pública russa.

Segundo Moscovo, o drone Posêidon é movido a energia nuclear e também pode transportar cargas atómicas.

“Nenhum outro aparelho no mundo se compara a este em termos de velocidade e profundidade” em que opera, garantiu o líder do Kremlin, afirmando que “não há forma de o intercetar”.