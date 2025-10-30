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Trump ordena início de testes de armas nucleares dos Estados Unidos da América

Este artigo tem mais de 1 ano

Na sua rede social, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos têm mais armas nuclear do que outros países e informou que solicitou ao Departamento de Guerra o inicio imediato dos testes das armas.

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O anúncio surge após Putin ter ordenado um teste com um drone submarino com capacidade nuclear

YONHAP/EPA

O anúncio surge após Putin ter ordenado um teste com um drone submarino com capacidade nuclear

YONHAP/EPA

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou ao Departamento de Guerra que “comece a testar” as armas nucleares dos Estados Unidos, antes de um encontro, esta quinta-feira, com o homólogo chinês, Xi Jinping.

O anúncio, que faz referência direta à Rússia e à China, surge depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter ordenado um teste com um drone submarino com capacidade nuclear.

“Devido aos programas de testes realizados por outros países, solicitei ao Departamento de Guerra que comece a testar as nossas armas nucleares em pé de igualdade. Este processo terá início imediato“, declarou o Presidente norte-americano, na rede social que detém, a Truth Social.

Os Estados Unidos possuem mais armas nucleares do que qualquer outro país“, escreveu o republicano — na verdade, o maior arsenal nuclear do mundo pertence à Rússia.

A bordo do Air Force One, depois da reunião, Trump reforçou a sua intenção. “Parece que estão todos a fazer testes nucleares”, declarou. “Nós não testamos, mas com os outros a fazer testes, acho que é apropriado que nós também façamos”, elaborou.

Cientistas nucleares ouvidos pelo New York Times ressalvam, contudo, que aquilo a que o Presidente se refere como “testes nucleares” são na verdade testes de sistemas de lançamento, não de ogivas. “Isto não são testes nucleares. Os EUA demorariam um tempo considerável a conduzir um teste nuclear”, explicou Siegfried Hecker, antigo diretor do Laboratório Nacional de Los Alamos. A Rússia conduziu um teste de lançamento esta semana.

“Atendendo ao tremendo poder destrutivo, DETESTO fazer isto, mas não tenho alternativa! A Rússia ocupa o segundo lugar e a China ocupa um terceiro lugar muito distante, mas estará ao mesmo nível em cinco anos”, acrescentou Trump.

No domingo, o Presidente russo congratulou-se com o sucesso do teste final do míssil de cruzeiro de propulsão nuclear Bourevestnik, com “alcance ilimitado” e capaz de neutralizar, segundo Putin, praticamente todos os sistemas de interceção.

“Isso é inadequado”, reagiu Trump, apelando a Vladimir Putin para que, em vez disso, “ponha fim à guerra na Ucrânia”. O líder russo não reagiu à crítica.

“Ontem [terça-feira], realizámos mais um teste com outro sistema promissor: um drone submarino Posêidon”, declarou Vladimir Putin, durante uma visita a um hospital militar, transmitida na quarta-feira pela televisão pública russa.

Segundo Moscovo, o drone Posêidon é movido a energia nuclear e também pode transportar cargas atómicas.

“Nenhum outro aparelho no mundo se compara a este em termos de velocidade e profundidade” em que opera, garantiu o líder do Kremlin, afirmando que “não há forma de o intercetar”.

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