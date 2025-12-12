A Coreia do Sul e a ONU apoiaram mais 500 mil adolescentes e mulheres em idade reprodutiva desde 2021, na promoção da saúde sexual e reprodutiva, materna e neonatal, na província de Sofala, centro de Moçambique, foi esta sexta-feira anunciado.

“Lançada em 2021, a iniciativa beneficiou mais de 500 mil pessoas, incluindo mulheres em idade reprodutiva e adolescentes, nos distritos de Beira, Dondo, Nhamatanda e Búzi, áreas gravemente afetadas pelo ciclone Idai”, lê-se num comunicado conjunto da agência das Nações Unidas para a saúde sexual e reprodutiva (UNFPA, Fundo de População das Nações Unidas, na sigla em inglês) e a Agência de Cooperação Internacional da Coreia (Koica), organizações que implementaram o projeto.

De acordo com o documento, a que a Lusa teve acesso, o programa teve um investimento de 6,65 milhões de dólares (5,68 milhões de dólares) da Koica e 1,55 milhões de dólares (1,32 milhões de euros) em cofinanciamento do UNFPA, e reforçou a capacidade do sistema de saúde provincial para “prestar serviços de qualidade e resilientes a mulheres e raparigas”.

As agências referem ainda que, nos últimos três anos, o projeto expandiu drasticamente o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva, “que salvam vidas” em Sofala, tendo sido equipadas unidades de saúde com instrumentos essenciais para cuidados maternos e neonatais, incluindo uma nova sala de operações no distrito de Dondo, “onde já foram realizadas mais de 300 cesarianas”.

Entre o apoio, quinze unidades receberam equipamento cirúrgico, quatro ambulâncias prestaram apoio a mais de 5.000 encaminhamentos de emergência provenientes de zonas rurais, mais de 380 profissionais de saúde receberam formação para reforçar a qualidade dos serviços de saúde e direitos sexuais e reprodutivos, saúde materna e serviços adaptados aos jovens.

O documento avança ainda que foram ainda reativados, durante os três anos, alguns comités provinciais e distritais para analisar as mortes maternas e orientar ações baseadas em evidências e mais de 346 mil mulheres tiveram acesso a serviços essenciais de saúde sexual e reprodutiva e quase 300 mil membros da comunidade e estudantes receberam informações, aconselhamento e cuidados.

“Esta iniciativa é um exemplo poderoso do que pode ser alcançado quando investimos nas mulheres e adolescentes. Ao melhorar o acesso aos serviços de saúde reprodutiva, materna e [para] adolescente, não estamos apenas a salvar vidas, mas também a empoderar as gerações futuras“, disse Nelida Rodrigues, representante daquela agência da ONU, citada no comunicado.

Para a UNFPA e a Koica, a iniciativa contribui ainda para a recuperação e resiliência a longo prazo do sistema de saúde daquela província moçambicana e apoia os esforços nacionais para fornecer serviços de saúde de qualidade, acessíveis e equitativos, mesmo em tempos de crise.