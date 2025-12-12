Três suspeitos de tráfico de droga foram detidos pela Guarda Nacional Republicana (GNR), ficando dois deles em prisão preventiva, em Ferreira do Alentejo e Aljustrel, distrito de Beja, tendo sido apreendidas mais 1.500 doses de estupefacientes, revelou esta sexta-feira a Guarda.

Em comunicado, a GNR explicou que os suspeitos, de 30, 39 e 54 anos, foram detidos através do Núcleo de Investigação Criminal de Aljustrel, em duas operações, realizadas no dia 2 deste mês e a última terça-feira.

Na primeira ação policial, no âmbito de uma investigação por tráfico de droga, os militares da Guarda detiveram o homem de 39 anos, na localidade de Ferreira do Alentejo, e realizaram uma busca domiciliária e uma busca em veículo, segundo o comunicado.

O detido foi presente ao tribunal judicial daquela comarca e foi libertado, sujeito a apresentações trissemanais no posto policial da área de residência e proibido de contactar com os demais intervenientes no processo.

No âmbito da mesma investigação, a GNR deu cumprimento a outro mandado de detenção, na última terça-feira, na vila de Aljustrel, que permitiu deter o outro homem de 54 anos.

“Durante as diligências, foi também detido o homem de 30 anos, em flagrante delito“, acrescentou a mesma força de segurança, no comunicado.

Ambos foram presentes ao Tribunal Judicial de Aljustrel, que decretou a sua prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, e a proibição de contacto com os intervenientes no processo.

No total, a GNR apreendeu mais de 1.500 doses de droga, concretamente 1.126 de heroína, 122 de cocaína, 250 de crack, 17 de haxixe e outras 17 de liamba, um cigarro manufaturado de liamba e um cogumelo alucinogénio.

Da apreensão constam também quatro balanças digitais, 3.093,44 euros em numerário, um cofre, duas televisões, uma consola de jogos e diversos jogos, três computadores portáteis, 12 telemóveis, uma máquina fotográfica, quatro anéis de ouro, um spray de gás pimenta, dois motociclos e uma pistola de airsoft.

As ações contaram com o reforço da Unidade de Intervenção, do Destacamento de Intervenção de Beja e dos postos territoriais de Ferreira do Alentejo, Aljustrel e Ourique, que integram o Comando Territorial de Beja da GNR.