O secretário de Estado do planeamento defendeu nesta sexta-feira, em Lisboa, que o desafio de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é grande e, por vezes, incerto, mas assegurou que a incerteza é uma “chamada à responsabilidade“.

“Para a concretização [do PRR] falta um passo final. O desafio que temos pela frente é grande e em certos casos incerto”, afirmou o secretário de Estado do planeamento e desenvolvimento regional, Hélder Reis, em Lisboa, na sessão “Revisão: a um passo da meta”, organizada pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal.

Contudo, o governante defendeu que a incerteza não constitui um obstáculo, mas uma “chamada à responsabilidade”.

Hélder Reis dirigiu-se ainda àqueles que duvidam da execução total do plano, assegurando que o Governo “está empenhado” em que tal aconteça.

Para o secretário de Estado do Planeamento, estar a um passo da meta significa “que muito foi feito” e constitui um reafirmar do compromisso com o rigor, transparência, serviço público e com a ambição por um futuro melhor.

Hélder Reis lembrou ainda que, até ao momento, mais de 87% do tempo para concretizar o plano já foi esgotado e que, dentro de algumas horas, “já falta menos um dia”.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela Covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.