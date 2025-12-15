As cheias repentinas provocadas por chuvas torrenciais já mataram, pelo menos, 37 pessoas na região costeira de Safi, em Marrocos, noticiou a agência Reuters. Há, ainda, registo de 32 feridos.

De acordo com a mesma fonte, as operações de salvamento por pessoas desaparecidas continuam, enquanto se trabalha para restabelecer o acesso às estradas e aos serviços públicos.

Após sete anos de seca, Marrocos está a registar fortes chuvas e queda de neve na cordilheira do Atlas. Uma hora de chuva intensa foi o suficiente para inundar cerca de 70 casas e lojas na cidade velha de Safi, arrastando carros e bloqueando muitas estradas nas áreas vizinhas.

Terrifying flooding due to extreme rainfall in Safi, Morocco ???????? (14.12.2025) pic.twitter.com/h7qyrJXaHU — Disaster News (@Top_Disaster) December 14, 2025

O mau tempo já era esperado nesta região. O Instituto de Meteorologia espanhol (AEMET) emitiu vários alertas sobre a tempestade Emilia, que se está a mover de sul para sudoeste e que já apanhou Portugal e Espanha.