As tarifas aplicáveis aos carregamentos de carros elétricos na rede pública, gerida pela Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica, vão descer em 2026, segundo a decisão anunciada esta segunda-feira, 15 de dezembro, pela ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos)

Assim, a partir de janeiro, as tarifas aplicáveis aos comercializadores de eletricidade para os postos de carregamento descem 30,8%, aplicando-se a mesma descida aos operadores de ponto de carregamento. Já as tarifas aplicáveis aos detentores de pontos de carregamento terão uma descida de 30,2%.

Na proposta conhecida em outubro, a ERSE apontava para descidas maiores. A proposta tarifária previa uma descida de 31,9% nas tarifas para os comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica e para os operadores de ponto de carregamento, e 31,5% para os detentores de postos.

O que o utilizador paga pelo carregamento tem em conta as tarifas destes três operadores e contribuem para o preço final. Segundo a ERSE, as tarifas aplicáveis a CEME e a OPC representam um peso entre 3% e 4% do preço final pago pelos utilizadores em 2025.

Numa simulação feita pela própria ERSE, haverá, com esta decisão, uma redução de 0,13 euros por cada 100 quilómetros, face a 2025.

2026 será um ano de transição face ao novo regulamento para a mobilidade elétrica. A utilização da plataforma pública, da entidade gestora, determina a fixação de tarifas pela ERSE, pagamento que se mantém se o ponto de carregamento se mantiver integrado nessa plataforma. Só que, alerta a ERSE, “O novo RJME (regime jurídico da mobilidade elétrica) introduz uma incerteza elevada na definição e caracterização do número de carregamentos previstos na rede de mobilidade elétrica para 2026, com saídas da rede pública a ritmos distintos, em função da estratégia comercial adotada por cada Operador de Ponto de Carregamento (OPC)”.

O diploma elimina a gestão centralizada. As projeções da ERSE apontam para que a rede de mobilidade elétrica possa atingir, em 2026, cerca de 6,59 milhões de carregamentos, menos 26% que a estimativa para 2025.

Os preços para 2026 para carregamentos elétricos na rede pública são conhecidos no mesmo dia em que a ERSE anuncia a subida da eletricidade em 1% para o próximo ano.