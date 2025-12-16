O Governo socialista espanhol vai lançar um programa de passes nacionais de transporte público que permitirão às pessoas viajar para qualquer lugar do país de autocarro ou de comboio por apenas 60 euros por mês.
A iniciativa foi anunciada pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchéz, numa conferência de imprensa na segunda-feira, como uma medida que, para além de mostrar o compromisso do Governo em melhorar a vida quotidiana dos espanhóis, “vai mudar para sempre a forma como os espanhóis entendem e utilizam o transporte público”.
Segundo o primeiro-ministro, os passes, que para os jovens com menos de 26 anos vão custar apenas 30 euros por mês, vão entrar em vigor na segunda quinzena de janeiro e permitirão “viajar para qualquer lugar do país” em comboios de média distância, suburbanos e serviços nacionais de autocarro.
Sanchéz reiterou a importância da iniciativa num post da rede social X, defendendo que “garantir a mobilidade acessível é avançar”.
Garantizar la movilidad asequible es avanzar.
Antes de fin de año aprobaremos una extensión de ayudas al transporte con un ABONO ÚNICO para todo el país.
Trenes de Media Distancia y Cercanías y autobuses estatales por 60€ al mes para adultos y 30€ para menores de 26 años. pic.twitter.com/upjTrJefl8
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 15, 2025
No seu discurso, Sanchéz salientou ainda que o programa poderá ajudar os trabalhadores que se deslocam de transportes públicos para o emprego a reduzir os seus custos mensais de transporte em até 60%.
“Estamos a falar de 2 milhões de pessoas que pagarão menos por mês para ir ao trabalho, voltar para casa ou fazer as suas tarefas diárias”, disse. “É isso que significa governar: facilitar as coisas importantes para as pessoas comuns”.
Esta súbita iniciativa surge numa altura em que o Governo minoritário de Sanchéz enfrenta graves acusações de corrupção e assédio sexual que envolvem o seu ‘antigo braço direito’, Francisco Salazar, o seu partido, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), e a sua administração.
Enquanto a oposição pede eleições antecipadas, Sanchéz garante que o Governo dará o seu melhor na segunda parte da legislatura: “Se tivermos de aturar lama para o fazer, vamos fazê-lo”.
*Texto editado por Cátia Andrea Costa