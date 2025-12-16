Depois de fabricar 282 mil unidades da 1.ª e 2.ª gerações do Leaf em Sunderland, desde o início de 2013, a Nissan arrancou com a produção da 3.ª geração da sua berlina eléctrica na fábrica britânica, que para tal foi alvo de obras profundas. Na inauguração da reformulada linha de montagem, fruto de um investimento de 450 milhões de libras (cerca de 514 milhões de euros), a primeira unidade do novo modelo a sair da linha de produção foi um Leaf Evolve com um motor com 218 cv e uma bateria com 75 kWh de capacidade, que lhe permite percorrer 622 km entre recargas.

Se a 2.ª geração do Leaf foi, em parte, uma evolução da 1.ª, a nova geração do modelo rompe por completo com a tradição, assumindo formas que o aproximam do Nissan Ariya, sendo ainda construído sobre a plataforma AmpR Medium da Ampere, a divisão de veículos eléctricos da Renault, substancialmente mais moderna do que a do anterior Leaf. Paralelamente e para além da plataforma, o novo Leaf herda o software que serve os modelos da Renault, com base no Android Automotive da Google.

O novo Nissan Leaf, cuja construção arrancou esta semana em Sunderland, Reino Unido 4 fotos

Com a modernização da fábrica de Sunderland, a Nissan ajudou o Governo inglês a manter activa uma das maiores linhas de produção do país e também uma das mais modernas, salvando no processo 6000 postos de trabalho e criando muitos outros do lado dos fornecedores. De acordo com a imprensa britânica, o Governo incentivou o investimento do construtor japonês com um avanço de aproximadamente 100 milhões de libras, o preço a pagar para ver ser fabricado no Reino Unido — e exportado para toda a Europa — o veículo eléctrico mais avançado fabricado em Inglaterra desde 2020.

O investimento realizado em Sunderland faz parte da estratégia que a Nissan denomina EV36Zero e que passa por concentrar na fábrica inglesa a produção da nova gama de veículos eléctricos japoneses. Ao novo Leaf, a Nissan vai adicionar em 2026 o Juke eléctrico, sendo de esperar que outros modelos da marca se juntem posteriormente. Contudo, desconhece-se se o Micra eléctrico, concebido com base no R5 E-Tech e fabricado pela Renault em França, realizará a travessia do Canal da Mancha para rumar a Sunderland, agora que o construtor nipónico tem a sua linha de produção de eléctricos em funcionamento.