A presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) disse esta terça-feira que o próximo Conselho Regulador vai analisar o tema dos desenhos animados da RTP sobre identidade de género, depois de ter recebido participações sobre a matéria.

Na sequência da questão colocada pelo Chega, Helena Sousa, que falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, disse que “é muito habitual a ERC receber, de facto, queixas, participações”.

Portanto, “naturalmente que também recebemos em relação a esta matéria e elas estão a ser analisadas”. “Estamos a trabalhar no quadro da legalidade porque os limites à programação também estão bastante bem estabelecidos na lei”, referiu a responsável.

“Portanto, na próxima reunião do Conselho Regulador iremos a trabalhar esse assunto”, acrescentou, sublinhando que a ERC está atenta a este programa como a todos os outros programas.

Em 5 de dezembro, o CDS-PP avançou com um voto de protesto pela transmissão na RTP2 de um episódio de desenhos animados sobre identidade de género, e o primeiro-ministro lamentou “profundamente que o programa tenha sido emitido nos termos em que foi”.

Na sua intervenção durante o debate quinzenal com o primeiro-ministro, o líder parlamentar do CDS-PP criticou a transmissão, em 16 de novembro, do programa “Sex symbols — transgénero” na RTP2.