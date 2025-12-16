A PSP deteve dois suspeitos de crimes de tráfico de pessoas e de auxílio à imigração ilegal no aeroporto de Lisboa, que terão falsificado passaportes de cinco pessoas, incluindo de duas menores e de uma grávida.

De acordo com a informação avançada pela PSP em comunicado, os dois detidos – um homem e uma mulher – são estrangeiros e tinham como objetivo conseguir a entrada ilegal de cinco pessoas da Guiné-Conacri em Portugal, que terão pago entre dois mil e três mil euros pela viagem.

Quando os cinco passageiros chegaram ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a PSP, através da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), detetou “cinco cidadãos estrangeiros provindos de origem considerada de ‘risco’, entre os quais duas menores de idade e uma mulher grávida em termo”, lê-se no comunicado.

Estas cinco pessoas pediram proteção internacional quando chegaram a Portugal, tendo apresentado passaportes diplomáticos falsificados da República Democrática do Congo. No entanto, a PSP percebeu mais tarde que estas cinco pessoas tinham documentos da Guiné-Conacri.

Já com a suspeita de que os documentos seriam falsos, a PSP identificou uma mulher, estrangeira e residente legal em França, que acompanhava o grupo e que tinha consigo, quando foi abordada por esta polícia, os passaportes falsos.

A mulher foi detida de imediato, tendo sido depois detido outro suspeito, “inicialmente apresentado como testemunha, mas que mantinha contacto direto com o grupo e com a primeira detida”, acrescentou a PSP.

Uma vez que as suspeitas estão relacionadas com o tráfico de seres humanos, as duas menores foram sinalizadas e encaminhadas para uma instituição de acolhimento. A mulher que está em fim de gravidez recebeu assistência médica ainda no aeroporto e foi encaminhada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para observação.