Três membros das forças de segurança e um civil foram mortos num ataque a um posto de controlo no sul do Irão, anunciaram esta terça-feira as autoridades iranianas, que atribuíram o incidente a “elementos terroristas”.

Os confrontos ocorreram num posto de controlo de Fahraj, no leste da província de Kerman, segundo um comunicado dos Guardas da Revolução divulgado pela agência de notícias oficial IRNA.

“O incidente ocorreu ontem [segunda-feira] à noite durante confrontos entre elementos terroristas e as forças estacionadas no posto de controlo”, declarou a polícia de Kerman num comunicado separado, também citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Fahraj localiza-se perto da província de Sistão-Baluchistão (sudeste), na fronteira do Irão com o Paquistão e o Afeganistão.

É uma região onde ocorrem com regularidade confrontos entre as forças de segurança, rebeldes da minoria balúchi, grupos sunitas radicais e também traficantes de droga.