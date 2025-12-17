O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, considerou esta terça-feira que as marcas do partido se notam na coligação com o PSD e destacou o trabalho e resultados dos governantes centristas, defendendo que “Portugal tem um grande ministro da Educação”.

Nuno Melo, ministro da Defesa Nacional, falou esta terça-feira aos jornalistas à entrada do jantar de natal do grupo parlamentar do CDS-PP e afirmou que o seu partido, “neste ciclo curto, foi um partido muito importante para as vitórias eleitorais que foram alcançadas pela Aliança Democrática“, coligação com o PSD que suporta o Governo.

“O CDS é uma parcela de uma coligação com marcas que também se notam na coligação. Esta é uma coligação de dois partidos, mas aquilo que o CDS representa também está lá. E nós estamos muito satisfeitos com aquilo que estamos a conseguir”, enfatizou.

Na perspetiva do líder centrista, “em todas as áreas, os governantes do CDS têm mostrado trabalho e têm mostrado resultados”.

“O CDS é um partido corpo inteiro, é um partido relevante da democracia portuguesa e é isso que nós hoje [terça-feira] também assinalamos”, destacou.

Sobre a polémica com as declarações de desta terça-feira do ministro da Educação, Fernando Alexandre, sobre a degradação das residências universitárias — e que já valeu muitas críticas ao governante — Nuno Melo escusou-se a fazer comentários porque não ouviu as palavras e o contexto.

“A única coisa que lhe posso dizer é que Portugal tem um grande ministro da Educação. Tem um ministro da Educação que é reconhecido pelos seus pares, que resolve problemas, que obtém resultados”, elogiou.

O ministro da Defesa Nacional justificou esta ausência de comentários com o facto de não comentar o que desconhece, reiterando que “haverá um contexto para a declaração que refere”, que deveria ser explicado pelo ministro.

“Ao longo de todo o ano político, este último nomeadamente, eu próprio fui visado em várias notícias que depois não tinham nenhuma correspondência com a verdade”, disse.

O ministro da Educação defendeu esta terça-feira que as residências públicas devem ter alunos de vários estratos sociais, caso contrário, dando prioridade aos bolseiros, irão degradar-se mais rapidamente.

Horas depois, Fernando Alexandre considerou, em declarações à RTP Notícias, “totalmente falso” que tenha defendido que os alunos mais carenciados são responsáveis pela degradação das residências universitárias.

“Isso é totalmente falso. O que eu disse é que, quando tenho um serviço público que é usado apenas por pessoas que não têm voz, que são de rendimentos mais baixos, por razões de gestão, o serviço se degrada”, referiu Fernando Alexandre.