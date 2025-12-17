A Universidade de Coimbra (UC) revelou esta quarta-feira que lidera um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que visa transformar a forma como a natureza é compreendida, planeada e vivida nas cidades.

“Nesta investigação procuramos reconhecer os significados atribuídos à natureza urbana através da sua compreensão e das ligações emocionais das populações aos elementos naturais, para a cocriação de soluções baseadas nos imaginários e narrativas das comunidades e para o desenvolvimento de modelos regenerativos que combinam investigação científica, vivências quotidianas, criatividade e experimentação prática”, explicou a investigadora responsável do projeto, Fátima Alves.

O projeto RESIGNIFY decorre de 2025 a 2029 e é desenvolvido pelo Centro de Ecologia Funcional (CFE) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), em parceria com a Universidade Aberta.

Conta com uma equipa multidisciplinar composta por investigadores do CFE/FCTUC e da sua Extensão na Universidade Aberta, do LE@D da Universidade Aberta, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP) e da Universidade Fernando Pessoa.

Segundo os investigadores do projeto, trata-se de uma iniciativa que desafia perspetivas antropocêntricas tradicionais e “propõe um novo paradigma onde a natureza é vista como agente ativo dos ecossistemas urbanos, integrando ciência, emoções, cultura e participação comunitária na construção de cidades mais resilientes, inclusivas e criativas”.

Para alcançar estes objetivos, serão utilizadas metodologias inovadoras integrando revisão científica aprofundada, análise espacial suportada por mapeamento GIS (Sistema de Informação Geográfica), envolvimento comunitário através de inquéritos, grupos focais, workshops e atividades criativas, além da produção de um documentário que dará visibilidade às narrativas humanas e não humanas presentes na cidade.

O projeto inclui, ainda, a criação de um Curso Online Aberto Massivo (MOOC, sigla em inglês) internacional desenvolvido em colaboração com o LE@D (Laboratório de Educação à Distância e E-learning), da Universidade Aberta, dedicado ao planeamento regenerativo e ao envolvimento público em processos urbanos, coordenado pelas professoras Luísa Aires e Marta Abelha.

“Num contexto em que as cidades enfrentam desafios crescentes e cumulativos — como alterações climáticas, perda de biodiversidade, desigualdade no acesso à natureza e crescente afastamento emocional dos ecossistemas —, o RESIGNIFY surge como uma resposta essencial”, evidenciou o investigador do CFE/FCTUC e professor da Universidade Aberta Diogo Guedes Vidal.

Já a investigadora do CFE/FCTUC e professora da Universidade Aberta Rosário Rosa considerou que esta é uma investigação pioneira, que integra emoções e narrativas no planeamento urbano regenerativo, ampliando a participação pública, valorizando saberes culturais e locais, para o desenvolvimento de conhecimento que pode informar atuação dos municípios, ao nível arquitetónico, social e urbanístico, contribuindo para a saúde e o bem-estar das populações.

De acordo com os investigadores, a produção do documentário e do Curso Online Aberto Massivo “reforça o impacto social do projeto, garantindo que o conhecimento gerado chega também a públicos não académicos e a profissionais em formação”.

“O RESIGNIFY tem também potencial para influenciar estratégias de planeamento do espaço público, Planos Diretores Municipais [PDM], políticas de infraestruturas verdes, projetos de regeneração urbana baseados na diversidade da natureza e novas práticas de participação cidadã centradas em imaginários e emoções”, concluíram.