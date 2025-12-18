As autoridades israelitas estarão a investigar informações com origem nos serviços secretos que apontam para a possibilidade de um envolvimento do Irão no homicídio do físico português Nuno Loureiro, nos EUA, avança o Jerusalem Post. No entanto, esta é uma linha de investigação que ainda não foi corroborada, até agora, pelas autoridades dos Estados Unidos, ressalva o jornal.

Até agora, as autoridades norte-americanas não se referiram publicamente a qualquer envolvimento do Irão no assassinato de Nuno Loureiro — baleado à porta de casa em Brookline, nos arredores de Boston, no estado do Massachusetts, na segunda-feira à noite. O gabinete do procurador de Norfolk, o condado onde o cientista português vivia, adiantou apenas, esta quarta-feira, que a investigação do homicídio estava “ativa e em curso” e que não havia atualizações.

No mesmo artigo em que refere que as autoridades israelitas estão a investigar uma possível ligação do Irão à morte de Nuno Loureiro, o Jerusalem Post sublinha que o cientista português de 47 anos (que vivia nos EUA desde 2016) tinha assumido posições pró-Israel no passado. No entanto, não há qualquer evidência que suporte essa ideia.

Carro usado por “pessoa de interesse” era igual a um ligado à morte de Nuno Loureiro

Já esta quinta-feira, a ABC News e a CNN internacional avançaram que as autoridades estavam a investigar “potenciais ligações” entre o tiroteio na Universidade de Brown, em Providence, no estado de Rhode Island e a morte de Nuno Loureiro, segundo fontes citadas por ambas as televisões.

Originalmente, uma eventual ligação entre ambos os incidentes tinha sido afastada, numa conferência de imprensa realizada na terça-feira, dia da morte do físico português. Porém, informações que surgiram nas últimas 24 horas levaram as autoridades a começar a investigar essa possibilidade, indicam as mesma fontes.

Mais tarde, o New York Times acrescentou que os investigadores locais e federais já terão identificado mais uma “pessoa de interesse” no caso do tiroteio na Universidade Brown que conduzia um carro já identificado pelas autoridade. Este carro, segundo as fontes na investigação citadas pelo jornal norte-americano, terá a mesma marca e o mesmo fabricante de uma viatura identificada como estando relacionada com o caso da morte do físico português.

Casado e pai de três filhas, Nuno Loureiro foi nomeado no ano passado para liderar o Centro de Ciência do Plasma e Fusão do MIT, onde trabalhou para promover a tecnologia de energias limpas e outras áreas de investigação.

Notícia atualizada às 20h07 com informações sobre potenciais ligações ao tiroteio na Universidade de Brown