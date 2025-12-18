A queda de um jato privado Cessna C550 pouco tempo depois de levantar voo, esta quinta-feira, no aeroporto regional de Statesville, no estado norte-americano da Carolina do Norte, causou pelo menos sete mortos, segundo a polícia de trânsito local. As autoridades avançam ainda que o ex-piloto da NASCAR Greg Biffle, proprietário da aeronave, e elementos da família estão entre as vítimas, desconhecendo-se quem seriam os outros passageiros.

Nas redes sociais, o deputado republicano pela Carolina do Norte lamentou a morte de Biffle. “Estou devastado com a perda de Greg, Cristina e os filhos. O meu coração está com todos que os amavam. Eram amigos que viviam a vida focados em ajudar os outros”, escreveu.

O acidente ocorreu pelas 10h20 da hora local (15h20 em Lisboa), altura em que a AccuWeather, segundo informações da CBS, afirmou haver nuvens e chuva fraca. Dados de rastreamento publicados pelo site Flight Aware, mostram que depois de descolar, às 10h06, o Cessna C550 alterou a rota, voltanto a dirigir-se para o aeroporto.

No vídeo divulgado por Brad Panovich, meteorologista do canal de televisão do Carolina do Norte WBTV News, vê-se o trajeto percorrido pela aeronave.

Update..This was the flight path of the Cessna 550 Citation that took off from Statesville airport and immediately turned around and tried to land. It did crash on that landing attempt back at the airport. More–>https://t.co/kAMeQu1QQM pic.twitter.com/rBeME1bX8o — Brad Panovich (@wxbrad) December 18, 2025

Jogadores de golfe que estavam no campo ao lado do aeroporto assustaram-se ao ver o acidente, refere a AP. “Na altura, pensámos: ‘Isto está a voar demasiado baixo’”, contou Joshua Green. No Lakewood Golf Club, alguns jogadores chegaram mesmo a deitar-se no chão à passagem do avião. O buraco nove acabou por ficar coberto de destroços.

Na publicação na rede social X, a WBTV News mostra uma fotografia do avião em chamas.

Multiple people have died after a plane crashed in Iredell County on Thursday morning. Details: https://t.co/rMUGoKd8sr pic.twitter.com/mtbVbHiGg2 — WBTV News (@WBTV_News) December 18, 2025

O diretor do aeroporto, John Ferguson, adiantou não haver ainda informação sobre a causa do embate. O acidente já está a ser investigado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes.

*Notícia editada por Cátia Andrea Costa