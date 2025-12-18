A queda de um jato privado Cessna C550 pouco tempo depois de levantar voo, esta quinta-feira, no aeroporto regional de Statesville, no estado norte-americano da Carolina do Norte, causou pelo menos sete mortos, segundo a polícia de trânsito local. As autoridades avançam ainda que o ex-piloto da NASCAR Greg Biffle, proprietário da aeronave, e elementos da família estão entre as vítimas, desconhecendo-se quem seriam os outros passageiros.

Nas redes sociais, o deputado republicano pela Carolina do Norte lamentou a morte de Biffle. “Estou devastado com a perda de Greg, Cristina e os filhos. O meu coração está com todos que os amavam. Eram amigos que viviam a vida focados em ajudar os outros”, escreveu.

O acidente ocorreu pelas 10h20 da hora local (15h20 em Lisboa), altura em que a AccuWeather, segundo informações da CBS, afirmou haver nuvens e chuva fraca. Dados de rastreamento publicados pelo site Flight Aware, mostram que depois de descolar, às 10h06, o Cessna C550 alterou a rota, voltanto a dirigir-se para o aeroporto.

No vídeo divulgado por Brad Panovich, meteorologista do canal de televisão do Carolina do Norte WBTV News, vê-se o trajeto percorrido pela aeronave.

Jogadores de golfe que estavam no campo ao lado do aeroporto assustaram-se ao ver o acidente, refere a AP. “Na altura, pensámos: ‘Isto está a voar demasiado baixo’”, contou Joshua Green. No Lakewood Golf Club, alguns jogadores chegaram mesmo a deitar-se no chão à passagem do avião. O buraco nove acabou por ficar coberto de destroços.

Na publicação na rede social X, a WBTV News mostra uma fotografia do avião em chamas.

O diretor do aeroporto, John Ferguson, adiantou não haver ainda informação sobre a causa do embate. O acidente já está a ser investigado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes.

*Notícia editada por Cátia Andrea Costa