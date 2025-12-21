As autoridades a quem cabe decidir se os anúncios ferem susceptibilidades, ou estimulam comportamentos perigosos, interferem muitas vezes na criatividade dos agentes publicitários, proibindo alguns filmes comerciais. O exemplo mais recente foi dado pelo GR Yaris, a versão desportiva do modelo que a Toyota utiliza como base para o carro de competição que representa o maior construtor do mundo no Mundial de Ralis (WRC), o GR Yaris Rally 1, campeonato que venceu em 2025, tanto entre os construtores como para os pilotos, através de Sébastien Ogier.

No anúncio da Toyota que causou polémica e colidiu de frente com as autoridades australianas, que o acusaram de colocar em causa as regras de segurança do país, é visível um condutor em fato de competição e com capacete parar num drive through de uma hamburgueria estilo McDonalds, denominada Up’n Gown Burgers. Depois de encomendar a refeição, o condutor/piloto arranca a grande velocidade, como se estivesse num troço cronometrado de uma classificativa de um rali.

No vídeo do construtor nipónico abundam as referências ao WRC, com a parte mais problemática a surgir no momento de entrega da refeição, que decorre durante um salto, decididamente espectacular, mas ainda assim ligeiramente abaixo do que é habitual encontrar em provas do Mundial de Ralis, como o Rally da Finlândia, também conhecido como o Rali dos Mil Lagos ou o Rali dos Mil Saltos. Durante o salto, o GR Yaris recebe os hambúrgueres e respectivos acompanhamentos em voo, a que se segue uma gincana e uma série de slides até o GR Yaris estacionar junto aos Toyota GR86 e GR Corolla, os outros desportivos da marca.

As habilidades do piloto chocaram o regulador australiano, que determinou que o anúncio viola as regras estabelecidas pela Câmara Federal da Indústria Automóvel. As autoridades estão convencidas que o tipo de condução demonstrado no anúncio da Toyota, aparentemente em estradas públicas, incentiva a abusos por parte dos condutores mais atrevidos. O construtor defendeu-se, esgrimindo a ligação do GR Yaris aos ralis e alegando que as imagens mais acrobáticas eram um misto de fantásticas e irrealistas, tendo sido realizadas com recurso a pilotos profissionais e estradas fechadas ao público. Mas nada disto demoveu o regulador australiano, que baniu o anúncio que pode ver abaixo.

Este anúncio da Toyota não é o primeiro a ser banido. Pode ver aqui outros vídeos de natureza comercial que também colidiram com as regras menos permissivas de alguns reguladores, da Ford à Volkswagen, passando pela Nissan e BMW. A Fiat também foi contemplada com um anúncio proibido, mas preferimos recordar este que, com algum humor, acaba por criticar os excessos dos reguladores.