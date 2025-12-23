O Ministério da Economia de Moçambique suspendeu esta terça feira e até 10 de janeiro as restrições à distribuição e venda de bebidas alcoólicas aos fins de semana e dispensou a comunicação prévia de alargamento do horário de estabelecimentos comerciais.

“A presente medida insere-se no âmbito das ações de flexibilização excecional adotadas pelo Governo, tendo em vista responder às dinâmicas económica e sociais do período festivo, bem como assegurar a normalização das atividades comerciais”, lê-se numa nota do Ministério da Economia, divulgada esta terça feira.

A medida temporária, “com efeitos imediatos”, vai também contribuir para a dinamização da economia moçambicana, avançou o ministério, pedindo que, durante a suspensão, os agentes económicos observem rigorosamente a legislação em vigor, incluindo as normas de licenciamento, horários estabelecidos, além do cumprimento das regras de ordem pública, saúde e segurança.

“Findo o prazo estabelecido, as restrições anteriormente em vigor serão retomadas, salvo indicação contrária devidamente comunicada pelas autoridades competentes”, avisou o Ministério da Economia de Moçambique.

O Governo moçambicano aprovou, em setembro, um decreto que passou a proibir a venda de bebidas alcoólicas nos supermercados, distribuidoras e lojas de bebidas aos domingos a partir das 20h00 até às 9:h00 de segunda-feira, “exceto nos restaurantes, casas de pasto, discotecas e bares”.

Num outro comunicado, o ministério moçambicano anunciou que está dispensada, também até 10 de janeiro, a comunicação prévia para o alargamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais no país.

“A presente medida visa criar maior flexibilidade para o exercício da atividade comercial, garantindo melhores condições de abastecimento ao mercado, maior comodidade aos consumidores e estímulo à dinâmica económica, particularmente no contexto da quadra festiva e do início do novo ano”, lê-se no documento.

A medida aplica-se aos estabelecimentos comerciais legalmente constituídos e em funcionamento, referiu o ministério, apelando para a adoção de práticas responsáveis, que assegurem o respeito pelos direitos dos trabalhadores e a observância das regras de convivência social.